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        Hatayspor - Gaziantep FK: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Bordo-beyazlılara üç puanı getiren golleri Rui Pedro, Bamgboye ve Strandberg kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 18:03 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:42
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hatayspor 3-1 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

        Bordo-beyazlı ekibe üç puanı getiren golleri 12'de Rui Pedro, 35'te Funsho Bamgboye ve 90+5'te Strandberg kaydetti.

        Gaziantep FK'nın tek golü 45+2'de Deian Sorescu'dan geldi.

        Kırmızı-siyahlılarda Bruno Viana 81. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Ligde 18. sırada yer alan Hatayspor bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken, 4 maç sonra kaybeden Gaziantep ise 12 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada sol kanatta Fernandes'in ortasına yükselen Aboubakar topu arka direkteki Rivas'a indirdi. Rivas'ın pasıyla ceza yayı içerisinde meşin yuvarlakla buluşan Rui Pedro'nun şutu direğin üstünden auta çıktı.

        12. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanatta Kamil Ahmet Çörekçi'nin ortasına altıpas önünde yükselen Rui Pedro kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

        16. dakikada sol kanattan Cengiz Demir'in ortasına hareketlenen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dioudis'te kaldı.

        35. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Fernandes'in arka direğe ortasında müsait pozisyondaki Bamgboye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

        40. dakikada Sorescu'nun sağ kanattan ortaladığı topu kontrol eden Halil Dervişoğlu'nun rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlağı Erce Kardeşler kornere çeldi.

        45+2. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Maxim'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Sorescu'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

        Gaziantep ekibi, 58. dakikada gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Lungoyi'nin vuruşunda direkten dönen topu önünde bulan Saborit'in altıpas içerisinden uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üsünden auta gitti.

        73. dakikada Kilama rakibine yaptığı baskı sonucu kazandığı topu Strandberg'e çıkardı. Strandberg'in ceza sahası içerisinden vuruşunda topu kaleci Dioudis ayaklarıyla çıkardı.

        90. dakikada Görkem Sağlam'ın ara pasında topla buluşan Strandberg, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Strandberg'in vuruşunu Dioudis çeldi, topu tekrar önünde bulan Strandberg'in şutunda top, kale direğinin üstünden oyun alanını terk etti.

        90+5. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkarıdı. Sol kanattan ceza sahasında çizgiye kadar inen Fernandes'in şutunda topu kaleci Dioudis çeldi. Topu kale önünde bulan Strandberg'in vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

        Stat: Mersin

        Hakemler: Cihan Aydın, Ogün Kamacı, Murat Temel

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 18 Bamgboye), Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Dk. 77 Cemali Sertel), Diack, Fernandes, Görkem Sağlam, Rui Pedro (Dk. 70 Selimcan Temel), Rivas, Aboubakar (Dk. 70 Strandberg)

        Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy (Dk. 66 Emre Taşdemir), Viana, Saborit, Sorescu, Ndiaye (Dk. 66 Okereke), Mandouki, Mustafa Eskihellaç (Dk.78 Furkan Soyalp), Maxim, Halil Dervişoğlu (Dk. Kenan Kodro), Lungoyi (Dk. 90 Mirza Cihan)

        Goller: Dk. 12 Rui Pedro, Dk. 35 Bamgboye, 90+5 Strandberg (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+2 Sorescu (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 60 Mandouki, Dk. 71 Emre Taşdemir (Gaziantep FK) Dk. 75 Cengiz Demir (Atakaş Hatayspor)

        Kırmızı kart: Dk. 81 Viana (Gaziantep FK)

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