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        Haberler Spor Transfer Hatayspor'dan Vincent Aboubakar paylaşımı! - Futbol Haberleri

        Hatayspor'dan Aboubakar paylaşımı!

        Hatayspor, Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'ı resmen açıklamaya hazırlanıyor. Bordo-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Saat 19.31'de bildirimleri açın" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:31 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:31
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        Hatayspor'dan Aboubakar paylaşımı!
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        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, taraftarlara 19.31’de bildirimleri açması uyarısında bulunarak transfer müjdesi verdi.

        Beşiktaş’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar’ın gol sevincinin yer aldığı fotoğraf ile transfer müjdesi verilirken; “Saat 19.31’de bildirimleri açın” şekilden açıklama yapıldı.

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