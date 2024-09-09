Hatayspor'dan Aboubakar paylaşımı!
Hatayspor, Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'ı resmen açıklamaya hazırlanıyor. Bordo-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Saat 19.31'de bildirimleri açın" ifadelerine yer verildi.
Giriş: 09.09.2024 - 14:31 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:31
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, taraftarlara 19.31’de bildirimleri açması uyarısında bulunarak transfer müjdesi verdi.
Beşiktaş’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar’ın gol sevincinin yer aldığı fotoğraf ile transfer müjdesi verilirken; “Saat 19.31’de bildirimleri açın” şekilden açıklama yapıldı.
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