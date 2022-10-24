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Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? BJK muhtemel 11k 11'i

Hatayspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'i

Son olarak Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar 19 puanla 5. sırada yer alıyor. Volkan Demirel yönetiminde çıkışa geçen Hatayspor'un ise 7 puanı bulunuyor. Hatayspor - Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Dev mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Giriş: 24.10.2022 - 15:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

     

  • Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor. Ev sahibi Hatayspor ise 7 puanla 18. basamakta yer alıyor.

     

  • GHEZZAL KADRODA YOK

    Zorlu maçta siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

  • CEZA SINIRINDA İKİ İSM

    Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak. Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

  • MUHTEMEL 11

    Ersin

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