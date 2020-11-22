Hatayspor ile Çaykur Rizespor, Sğper Lig'de 9. hafta mücadelesinde 2-2 berabere kaldı. 12. dakikada Mame Biram Diouf'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Karadeniz ekibi 35. dakikada Rayane Aabid'in golüne engel olamadı. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Fernando Boldrin, Çaykur Rizespor'u yeniden öne geçirdi. Karşılaşmada 90+7. dakika oynanırken ev sahibi ekip Boupendza'nın golüyle eşitliği yakaladı.

Bu sonucun ardından Hatayspor 7. maçı sonucunda puanını 12'ye yükseltti. 8. maçını oynayan Karadeniz ekibi ise haftayı 12 puanla kapattı.

MAÇIN DAKİKALARI

3. dakikada Rayane Aabid sağ kanattan klas hareketlerle ceza sahasına girdi, topu dışarıya çıkardı, Sackey'nin şutu üstten auta gitti.

10. dakikada Aabid'in sağ kanattan ceza sahasına doldurduğu etkili topa Akintola yükseldi ama kafa vuruşunda top auta gitti.

12. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen serbest atışta Diouf kafa müdahalesiyle topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine gönderdi ve Rizespor 1-0 öne geçti.

20. dakikada Hatayspor çok tehlikeli geldi. Selim sağ kanattan ceza sahasına gönderdi, kale önünde Moroziuk müthiş bir hamle ile gol şansını önledi.

35. dakikada Hatayspor eşitliği yakaladı! Ev sahibi ekibin etkili ismi Rayane Aabid ceza sahası dışından çok şık bir vuruşla kaleci Gökhan Akkan'ı mağlup etti ve skoru 1-1'e getirdi.

38. dakkikada Rizespor atağında Baiano'nun ceza sahasına doldurduğu topu Skoda kafasıyla indirdi, top Boldrin'e gelmeden önce Pablo Santos araya girerek tehlikeyi savuşturdu.

57. dakikada Baiano'nun pas hatası sonrasında Hatayspor Diouf ile hızlı hücuma çıkmak istedi ama Senegalli futbolcu topu kaybedip rakibine faul yaptı.

64. dakikada Boldrin attı, Çaykur Rizespor 2-1 öne geçti! Baiano'nun düşürülmesi sonrasında kazanılan serbest atışı sağ kanattan, dar bir açıdan kaleye yollayan Boldrin harika bir gol attı ve takımını tekrar öne geçirdi.

68. dakikada Hatayspor hücumunda Selim ceza sahası dışından harika bir şut çıkardı, Rizespor kalecisi Gökhan aynı güzellikte bir kurtarışa imza attı.

90+3. dakikada Hatayspor'da serbest atışı Gökhan Karadeniz kullandı, köşeye iyi bir vuruş yaptı, kaleci Gökhan Akkan iyi zamanlama ile sıçrayarak golü önledi.

90+7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Rayane'nin uzun pasında kalesini terk eden Gökhan Akkan, ceza sahası çizgisi üzerinde topu kafayla uzaklaştırmaya çalışırken, ıskaladı. Pozisyonu takip eden Boupendza, bu hatayı iyi değerlendirerek meşin yuvanlağı boş kaleye gönderdi: 2-2.

Stat: Antakya Atatürk

AtakaşHatayspor: Munir, Burak Can Çamoğlu, Sackey (Dk. 64 Ribeiro),Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 70 Boupendza),Dos Santos, Mesut Çaytemel, Akintole, Traore (Dk. 78 Gökhan Karadeniz),Yusuf Abdioğlu, Diouf

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak (Dk. 74 Jovancic),Baiano (Dk. 90 Doğan Erdoğan),Boldrin, Skoda (Dk. 88 Remy),Donsah, Emir Dilaver, Onur Bulut (Dk. 73 Samudio),Melnjak (Dk. 73 İsmail Köybaşı),Moroziuk, Meriah

Goller: Dk. 12 Diouf (Kendi kalesine),Dk. 64 Boldrin (Çaykur Rizespor),Dk. 35 Rayane, Dk. 90+7 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Sarıkartlar: Dk. 25 Meriah, Dk. 70 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor),Dk. 63 Sackey (Atakaş Hatayspor)