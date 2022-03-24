Hatay’da EXPO heyecanı

UNESCO Gastronomi Evi’nde gerçekleşen buluşmada Başkan Savaş, Expo’nun yanı sıra Hatay’ın tarihi, kültürü, ipekçiliği, HBB’nin kadın istihdamına verdiği önem ve Hatay’ın gastronomisi gibi birçok konuda açıklamalar yaptı.

Basın mensuplarına Hatay’ın tarihini anlatan Savaş, Expo’nun Hatay halkının ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, “Şehrin tanınırlığı artsın esnafımız, ticaret yapan insanımız ve turizmcilerimiz 11 yıllık bölgesel bir sıkıntıdan sonra biraz rahat etsin diye bu organizasyonu yapıyoruz. Expo alanları bundan sonraki süreçte Hatay var oldukça yaşayacak. Yani oradan bir şey söküp götürmeyeceğiz. Tüm yapılar artık Hatay’ın. Expo, 6 aylık ama oradaki kazancımız yüz yıllarca sürecek. Expo, her yaştan insanın gidip zaman geçireceği ve kendi ilgi alanına göre etkinlik bulabileceği bir yer” diye konuştu.

Savaş, kentinde ağırladığı gazetecilerle buluşmasının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:

EXPO2021Hatay için artık gün sayıyoruz. Ulusal basının kıymetli temsilcilerini ilimizde ağırlıyoruz. Gazetecilerimizin bu büyük organizasyona ilgisi memnuniyet verici. 1 Nisan’da kapılarımızı tüm dünyaya açıyoruz.