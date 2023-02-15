Hatay'ın kırsal mahallelerini 100 ambulansla gezerek sağlık hizmeti veriyorlar

"EVDE BAKIM HASTALARIMIZIN MÜDAHALELERİ YAPILIYOR"

İl Sağlık Koordinasyon Müdürü Dr. Mehmet Akdağ, ilk andan itibaren bölgede teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Bölge genelinde ambulanslarla ulaşılmadık yer bırakmamayı planladıklarını vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti: "Depremden beri her gün köylere ziyaretlerimiz vardır. Tüm köylerdeki evlerimizi, arkadaşlarımız ziyaret ediyor. Özellikle ilaç gereksinimini sağlamaktayız. Doktor arkadaşlarımız vatandaşlarımızı muayene ediyor. Kronik hastalığı ve diyaliz gereksinimi olanların kayıtları alınıyor. Özellikle sağlık hizmeti sunumunda herhangi bir aksamaya mahal vermeden tüm vatandaşlarımızın sağlık gereksinimi karşılanmaktadır."