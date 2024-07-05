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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da sürücü el frenini çekmeyi unuttu, kamyonet denize düştü | Son dakika haberleri

        Hatay'da sürücü el frenini çekmeyi unuttu, kamyonet denize düştü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet uçurumdan denize düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 02:52 Güncelleme: 05.07.2024 - 02:55
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        Sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca denize düştü
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        Hatay'ın Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde bir aracın uçurumdan denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; bölgeye ulaşan ekipler, U.H'nin aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu için kamyonetin uçurumdan denize düştüğünü belirledi.

        Araçta kimsenin olmadığının tespit eden ekipler, çalışmaların ardından kamyoneti bulunduğu yerden çıkarttı.

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