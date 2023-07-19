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        Haberler Gündem Hatay'da firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Payas ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 19:21
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        Hatay'da firari hükümlü yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, Çağlalık Mahallesi'nde saklandığı adresi belirlediği firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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