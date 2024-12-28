Hatay'da ev yangını: 6 kişi dumandan etkilendi
Hatay Dörtyol'da 6 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi'nde 6 katlı binanın 3. katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulanan 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.
AA'nın haberine göre; dumandan etkilenen 6 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.