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Hatay'da yıkım ve enkaz çalışmaları 16 mahallede sürecek

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri ve enkaz kaldırma çalışmaları 16 mahallede devam edecek

Giriş: 22.03.2023 - 01:36 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da enkaz çalışmaları 16 mahallede devam edecek
AA

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 16 mahallede devam edeceğini bildirdi.

AA'nın haberine göre; Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, bugün Antakya'daki Esenlik, Orhanlı, Ürgenpaşa, Altınçağ, Karaali, Büyükdalyan, Aşağıoba, Üzümdalı, Güzelburç, Şeyhali, Biniciler, Haraparası, Bozüyük, Subaşı, Ovakent ve Defne’deki Balıklıdere mahallelerinde devam edeceği kaydedildi.

Aciliyeti olan binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı belirtilen açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde çalışmalara refakat edebileceği ifade edildi.

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