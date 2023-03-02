Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Hatay'da depremin 25'inci gününde enkazdan bir köpek canlı çıkartıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bugün enkaz kaldırma çalışması başlatılan binadan bir köpek canlı kurtarıldı

Giriş: 02.03.2023 - 23:12 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da depremin 25'inci gününde enkazdan bir köpek canlı çıkartıldı
Depremin 25'inci gününde enkazdan bir köpek canlı çıkartıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Türkiye'yi sarsan ve merkezi Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremlerin 25. gününde bir köpek enkaz altından sağ çıkarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde emniyet birimlerinin kontrolünde Erzurum AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Karaman İl Özel İdaresi ekiplerinin enkaz kaldırma çalışması başlattığı binada ses duyuldu. Çalışmanın durdurulmasının ardından AFAD ekipleri sesin geldiği bölümde arama başlattı.

Aramalarda enkaz altındaki Terrier cinsi köpeğe ulaşıldı. Mahsur kaldığı alanda mama bulunduğu ve bu sayede hayatta kaldığı belirlenen köpek, veteriner kontrolü için seyyar kliniğe gönderildi.

Çalışmalar sırasında köpeğin sahibi olduğu tahmin edilen bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakan Koca'dan Hatay'daki sağlık taramalarına ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Hatay'daki sağlık taramalarına ilişkin açıklama
İstanbul genelinde
İstanbul genelinde "huzur uygulaması" yapıldı
"Türkiye'nin başı sağ olsun"
"Çok üzgünüz"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.