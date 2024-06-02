Hatay'da patlama meydana gelen bina ve çevresinde hasar oluştu!
Hatay'da bir binada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle etraftaki bir apartman, 2 araç ve bazı işletmelerde hasar oluştu
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Hatay'ın Payas ilçesinde patlama meydana gelen 2 katlı bina ve çevresinde hasar oluştu.
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AA'da yer alan habere göre ilçede bir binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.
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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kimsenin yaralanmadığı patlamada ilk belirlemelere göre bina ile çevresindeki bazı işletmeler, 1 apartman ve park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu, etrafa moloz saçıldı.
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Bölgede önlem alan ekiplerin incelemesi sürüyor.
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Ekipler, 2 katlı binanın çatısında meydana geldiği öne sürülen patlamanın nedenini araştırıyor.
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