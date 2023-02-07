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Haberler Gündem Hatay'da avukat, eşi ve 12 günlük bebeği hayatını kaybetti

Hatay'da enkazda kalan avukat, eşi ve 12 günlük bebeği hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Pazarcık ile Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu illerden Hatay'da çöken binada avukat Bestami Uğur Alkan ile eşi Özge Alkan ve 12 günlük bebekleri Arven hayatını kaybetti. Avukat Alkan'ın annesi ise yaralı olarak kurtarıldı

Giriş: 07.02.2023 - 19:46 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da avukat, eşi ve 12 günlük bebeği hayatını kaybetti
DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Hatay'da çöken binada avukat Bestami Uğur Alkan ile eşi Özge Alkan ve 12 günlük bebekleri Arven hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da görev yapan avukat Bestami Uğur Alkan, 3 yıl önce memleketi Hatay'a yerleşip, mesleğini burada sürdürmeye başladı. Alkan, eşi Özge, 12 günlük bebekleri Arven ve annesi Nalan Alkan'ın birlikte kaldıkları ev depremde yıkıldı.

SADECE ANNE YARALI KURTULDU

Arama-kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu enkazda Bestami Uğur Alkan, eşi Özge ve bebekleri Arven'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Nalan Alkan ise hastanede tedaviye alındı.

TEKİRDAĞ BAROSU'NDAN TAZİYE MESAJI

Tekirdağ Barosu'nca eski üyeleri Bestami Uğur Alkan ve eşi ile bebeğinin ölümünün ardından yayımlanan taziye mesajında şöyle denildi:

"Acımız çok büyük, sabaha karşı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen depremde çok sayıda yurttaşımızın hayatını kaybetmesinin acısını yaşıyoruz. Depremde, Tekirdağ barosundan Hatay barosuna nakil olan meslektaşımız av. Bestami Uğur Alkan, eşi Özge Alkan ve bebeklerinin de hayatlarını kaybettiğini öğrendik. Bu büyük felakette hayatlarını kaybeden tüm yurttaşlarımıza, meslektaşlarımıza, eşine ve bebeğine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

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