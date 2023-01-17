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Hatay'da 5'inci kattan apartman boşluğuna düşen kadın öldü

Hatay'ın Payas ilçesinde 4 çocuk annesi Ayşegül Sabancı, 5'inci kattaki dairesinden apartman boşluğuna düştü. Giriş kat merdiven boşluğunda hareketsiz yatarken bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi

Giriş: 17.01.2023 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da apartman boşluğuna düşen kadın öldü
İHA

Hatay'da Ayşegül Sabancı (35), apartman boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Payas ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesinde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın giriş katı merdiven boşluğunda bir kadının hareketsiz halde yattığını gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 5'inci kattan düştüğü değerlendirilen Ayşegül Sabancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonrası kesinlik kazanacak.

Öte yandan talihsiz kadının 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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