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Hatay'da 10 günlük bebek ile annesi, enkazdan 90. saatte kurtarıldı!

Türkiye'nin 10 ilini vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği Hatay'da mucizevi bir kurtuluş yaşandı! 10 günlük Yağız Ulaş bebek ile annesi, 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Giriş: 10.02.2023 - 06:41 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da 10 günlük bebek ile annesi, enkazdan 90. saatte kurtarıldı!
10 günlük bebek ile annesinin mucize kurtuluşu!
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AA

Hatay'da 10 günlük bebek ile annesi, depremden yaklaşık 90 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA'nın haberine göre; Hatay'da çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebeği, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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