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"Hastaneye gidiyorum" diye çıktı, 3 gündür haber yok!

Zonguldak'ta, "hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrılan Perihan Aygün'den 3 gündür haber alınamıyor

Giriş: 15.03.2023 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Durhanlı köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Perihan Aygün (52), geçen pazartesi günü sabahı "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Zonguldak Atatürk Hastanesi'ne giriş kayıtlarını yaptırdığı belirlenen Aygün'den bir daha haber alınamadı.

Eşinin hayatından endişe ettiğini dile getiren Mustafa Aygün, "Başım ağrıyor, hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha eşine ulaşamadıklarını ve jandarmaya başvurduklarını söyledi.

Aygün, "Hanımın nerede olduğunu bilmiyoruz. 'Burada benim başımın ağrısına çare bulamadılar, belki Zonguldak Atatürk Hastanesi'nde şifa bulurum" diye evden çıktı, bu saate kadar nerede olduğunu bilmiyoruz. En son jandarmanın tespitlerine göre hastaneye giriş çıkış kayıtları var. Onu gören Allah rızası için polise, jandarmaya haber versin" dedi.

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