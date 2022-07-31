Hastanede kaybolan kadından acı haber!

Adana'da, 6 gün önce hastanede kaybolan alzaymır hastası kadının ormanda cansız bedeni bulundu.
Yeşilyurt Mahallesi'nde alzaymır tedavisi gören 2 çocuk annesi Rahime Atay, 25 Temmuz'da muayene olmak için kızı Eda Atay (27) ile birlikte Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti.
GERİ DÖNDÜĞÜNDE YERİNDE BULAMADI
Eda Atay, annesini koridordaki banka oturtup kan tahlili sırası almak için danışmaya gitti. Ancak Atay, döndüğünde annesinin bankta olmadığını fark etti. Bir süre hastanede annesini arayan Atay, daha sonra kayıp başvurusunda bulundu.
EKİPLER, ORMANDA CANSIZ BEDENİNİ BULDU
İhbarla harekete geçen polis ve AFAD ekipleri, hastanenin bulunduğu bölgedeki Seyhan Baraj Gölü ile ormanda arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün Rahime Atay'ın ormanda cansız bedenini buldu. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Atay'ın cansız bedeninde ilk incelemelerde, herhangi bir dış müdahalenin olmadığı belirtildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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