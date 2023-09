"MAALESEF İSTENMEYEN BİR OLAY"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, "Menfur bir olay, ilimizde cereyan etti. Tıp Fakültesi Hastanemizde gece sabaha karşı bir güvenlik personelimize alkollü olduğu söylenen vatandaşlar tarafından bir fiili müdahalede bulunuldu. Maalesef ki güvenlikçi arkadaşımızın o müdahale sonucunda kalbi durdu ve kalbi Allah'tan ki hastane ortamında olduğundan dolayı oradaki personelimizin üstün başarısıyla canlandırılmış oldu. Sonrasında anjiyosu yapıldı. Ve şimdi bugün itibarıyla baypas ameliyatına girecek. Maalesef istenmeyen bir olay, arzu etmediğimiz olaylar bunlar. Bu tür olayların sağlıkta değil, her tür olayda, her tür ortamda bitmesini arzu ediyoruz ve özellikle şiddetle kınıyoruz. Olayın adli boyutuyla ilgili fakülte yönetimi özellikle takibini yapıyor. Biz de gerekli desteği verebileceğimizi kendilerine ilettik. Avukatlarımız vasıtasıyla da takibini yaptırıyoruz" dedi.