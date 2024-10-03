Hastanede bıçaklı kavga: Güvenlik görevlisi temizlik personelini bıçakladı
Ordu'daki bir devlet hastanesinde güvenlik görevlisi ile kadın temizlik personeli arasında kavga çıktı. Kavgada güvenlik görevlisi, temizlik personelini bıçakla yaraladı.
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan G, poliklinik servisi önünde karşılaştığı temizlik görevlisi Mehtap Gümüş ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan G, üzerinde taşıdığı bıçakla Mehtap Gümüş'ü yaraladı.
Olayı fark eden Gümüş'ün yakını Mustafa Gümüş'ün müdahalesi sırasında arbede yaşandı. Arbedede Mustafa Gümüş ile Orhan G. de ellerinden bıçakla yaralandı.
Mehtap Gümüş aynı hastanede tedavi altına alındı, Mustafa Gümüş ve Orhan G. ise acil serviste ayakta tedavi edildi.
Orhan G. tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.