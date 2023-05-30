Oğulları Anthony doğduğunda trajik bir şekilde bitecek olaylar başlamış oldu. Barbara oğlu büyürken defalarca kez kendini öldürmeye çalıştı, Tony'nin de durumu iyi değildi; küçük yaşlardan itibaren hayvanlara zarar vermekten keyif alıyordu. Ancak çift, oğullarında bir problem olduğunu kabul etmek yerine reddettiler ve her şey normal gibi davrandılar.

Tony, 20 yaşına geldiğinde biseksüel olan bir adamla yakınlık kurdu ve bu hareket annesi Barbara'yı çileden çıkardı. Barbara, oğlunun eşcinsel yönelimini "iyileştirmek" için büyük bir çaba harcamaya başladı ki bu her şeyi daha da zora soktu. Hatta Barbara'nın oğlunu eşcinsellikten kurtarmak için onunla ensest bir ilişki yaşadığına dair iddialar da var.

Fotoğrafta Barbara ve oğlu Tony görülüyor.