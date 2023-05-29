Yaşanan tüm bu gelişmeler herkesi aynı soruya yönlendirdi; neden? Çiftlikte dolaşan teorilerinden bir tanesi şöyleydi; Charles, çiftlik işleriyle uğraşırken başına sağlam bir darbe almıştı ama o anda kimse duruma dikkatle bakmamıştı. Olası bir beyin hasarı böyle manik bir cinnete sebep olabilir miydi?
İkinci teori ise daha korkunçtu. Charles'a karşı yapılan bazı ürkütücü ve rahatsız edici suçlamalar vardı. Söylentilere göre; Charles, en büyük kızı Marie ile ensest bir ilişki içindeydi. Bu iddia, 1990'da yayınlanan "Beyaz Noel, Kanlı Noel" kitabında öne sürüldü. Yazara bu bilgi, Charles'ın yeğeni olan Stella Lawson'dan gelmişti.
Fotoğrafta Charles'ın silahını almak için gittiği tütün ambarı görülüyor.