Lawson Ailesi, normal bir şekilde hayatlarını sürdüren bir aileydi; en azından öyle görünüyorlardı. Charles ve Fannie Lawson'un yedi çocuğu vardı. Güney Carolina'da yaşayan ailenin çocukları sırası ile şöyleydi; Marie (17), Arthur (16), Carrie (12), Maybell (7), James (4), Raymond (2) ve en küçüğü dört aylık Mary Lou idi.

Yedi çocukla ve sadece çiftlik yaşamıyla geçimini sağlayan aile genelde maddi problemler yaşıyordu. Ancak Noel zamanı geldiğinde Charles yani ailenin babası, fazlaca para harcamaya karar vermişti. Belki de bu sonradan yaşanacaklar için bir işaretti.