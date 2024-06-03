Hasta yakını istediği ilacı yazmayan doktora saldırdı
Elazığ'daki bir aile sağlığı merkezinde hasta yakını, istediği ilacı yazmayan kadın doktora saldırdı. Darp raporu alan doktor, saldırgandan şikayetçi olurken, inceleme başlatıldı.
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Elazığ'da bir yakınına ilaç yazdırmak için Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, doktor G.K. ile tartıştı.
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Kadın doktoru darbeden kişi koridordaki hemşire ve diğer hasta yakınları tarafından odadan uzaklaştırıldı.
Doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunmasıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hasta yakını olan kadını gözaltına aldı.
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Doktorun odasında yaşanan darp sırasında koridorda sesleri duyan hasta ve yakınlarının hareketliliği ile polisin aile sağlığı merkezine gelmesi merkezin güvenlik kameralarına yansıdı.
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Elazığ Aile Hekimleri Derneği Başkanı Murat Gönül, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan G.K'nin evdeki hastasına ilaç yazdırmak isteyen bir kadın hasta yakınınca darbedildiğini belirtti.
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Saldırganı ve saldırıyı kınadıklarını ifade eden Gönül, sürecin adli boyutunun da takipçisi olacakları kaydetti.