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        Haberler Gündem Güncel Hasta yakını istediği ilacı yazmayan doktora saldırdı | Son dakika haberleri

        Hasta yakını istediği ilacı yazmayan doktora saldırdı

        Elazığ'daki bir aile sağlığı merkezinde hasta yakını, istediği ilacı yazmayan kadın doktora saldırdı. Darp raporu alan doktor, saldırgandan şikayetçi olurken, inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 17:20 Güncelleme: 03.06.2024 - 17:27
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          Elazığ'da bir yakınına ilaç yazdırmak için Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, doktor G.K. ile tartıştı.

        • 2

          Kadın doktoru darbeden kişi koridordaki hemşire ve diğer hasta yakınları tarafından odadan uzaklaştırıldı.

          Doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunmasıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hasta yakını olan kadını gözaltına aldı.

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          Doktorun odasında yaşanan darp sırasında koridorda sesleri duyan hasta ve yakınlarının hareketliliği ile polisin aile sağlığı merkezine gelmesi merkezin güvenlik kameralarına yansıdı.

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          Elazığ Aile Hekimleri Derneği Başkanı Murat Gönül, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan G.K'nin evdeki hastasına ilaç yazdırmak isteyen bir kadın hasta yakınınca darbedildiğini belirtti.

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          Saldırganı ve saldırıyı kınadıklarını ifade eden Gönül, sürecin adli boyutunun da takipçisi olacakları kaydetti.

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