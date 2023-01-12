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Isparta'da hasta yakını, doktoru darp etti

Isparta'da bir hasta yakını, acil serviste görevli doktora saldırdı. Başından yaralanan doktor tedaviye alınırken, şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 12.01.2023 - 17:31 | Güncelleme: ABONE OL
Isparta'da hasta yakını, doktoru başından yaraladı! -Öne Çıkan Haberler
Hasta yakını, doktoru başından yaraladı!
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DHA

Isparta Şehir Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Doğan Ak, hasta yakını tarafından darp edildi. Başından yaralanan doktor aynı hastanede tedaviye alınırken, hasta yakını gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre olay, bugün Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınını hastaneye getiren H.A., Op. Dr. Doğan Ak ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada H.A., Op. Dr. Ak´ı darp etti.

Çağırılan polis ekipleri, H.A.´yı gözaltına aldı. Başından yaralanan Ak aynı hastanede tedaviye alındı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, olaya tepki gösterdi. Karakaya, "Bugün Isparta Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Polikliniği'nde görev yapan meslektaşım Op. Dr. Doğan Ak'ın bir hasta yakını tarafından darp edildiğini üzüntüyle öğrendim. Fedakarca görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımı hatırlatır, olayın faili hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımı vurgulamak isterim" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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