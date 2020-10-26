Güneydoğu için kritik proje

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Gaziantep ve bölge sanayiinin İskenderun Limanı'na daha kısa mesafeden ulaşımını sağlayacak Hassa –Dörtyol Tüneli için ihale hazırlığı… Karayolları Genel Müdürlüğü, tünel ve otoyoldan oluşan proje için kolları sıvadı. Söz konusu projenin, yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle yapılması hedefleniyor. Hazırlıkların tamamlanmasının hemen ardından ihaleye çıkılacak.

Kaynaklar, projenin ayrıntılarına da işaret etti. Proje, birbiriyle bağlantılı 4 ayrı tünelden, otoyol ve otoyol bağlantılarından oluşacak. Kaynaklar, projenin yaşama geçirilmesi birlikte İskenderun Limanı'na ulaşım mesafesinin Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi’nden (OSB) 80 kilometreye, Gaziantep OSB'den de yaklaşık 110 kilometreye düşeceğini kaydediyor.

YİD YÖNTEMİYLE YAPILACAK

Ankara, projenin yapımına ilişkin değişik finansman yöntemleri üzerinde çalıştı. Önce, milli bütçeden yapılması gündeme geldi. Ardından YİD modeli üzerinde duruldu. Projenin, YİD modeliyle yapılması kararlaştırıldı. Proje, son dakikada sürpriz bir değişiklik olmazsa bu modelle ihale edilecek ve inşa edilecek. Yüklenici firmaya, “geçiş garantisi” de verilecek.