Haşr Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

1. Sebbeha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard(ardı), ve huvel azizul hakim(hakimu).

2. Huvellezi ahracellezine keferu min ehlil kitabi min diyarihim li evvelil haşri, ma zanentum en yahrucu ve zannu ennehum maniatuhum husunuhum minallahi fe etahumullahu min haysu lem yahtesibu ve kazefe fi kulubihimur ru'be yuhribune buyutehum bi eydihim ve eydil mu'minine fa'tebiru ya ulil ebsar(ebsari).

3. Ve lev la en keteballahu aleyhimul celae le azzebehum fid dunya, ve lehum fil ahırati azabun nar(nari).

4. Zalike bi ennehum şakkullahe ve resulehu, ve men yuşakkıllahe fe innallahe şedidul ikab(ikabi).

5. Ma kata'tum min linetin ev teraktumuha kaimeten ala usuliha fe bi iznillahi ve li yuhziyel fasikin(fasikine).

6. Ve ma efaallahu ala resulihi minhum fe ma evceftum aleyhi min haylin ve la rikabin ve lakinnallahe yusallitu rusulehu ala men yeşau, vallahu ala kulli şey'in kadir(kadirun).

7. Ma efaallahu ala resulihi min ehlil kura fe lillahi ve lir resuli ve li zil kurba vel yetama vel mesakini vebnis sebili key la yekune duleten beynel agniyai minkum, ve ma atakumur resulu fe huzuhu ve ma nehakum anhu fentehu, vettekullah(vettekullahe), innallahe şedidul ikab(ikabi).

8. Lil fukarail muhacirinellezine uhricu min diyarihim ve emvalihim yebtegune fadlen minallahi ve rıdvanen ve yansurunallahe ve resulehu, ulaike humus sadikun(sadikune).

9. Vellezine tebevveud dare vel imane min kablihim yuhıbbune men hacera ileyhim ve la yecidune fi sudurihim haceten mimma utu ve yu'sirune ala enfusihim ve lev kane bihim hasasatun, ve men yuka şuhha nefsihi fe ulaike humul muflihun(muflihune).

10. Vellezine cau min ba'dihim yekulune rabbenagfir lena ve li ihvaninallezine sebekuna bil imani ve la tec'al fi kulubina gıllen lillezine amenu rabbena inneke raufun rahim(rahimun).

11. E lem tera ilallezine nafeku yekulune li ihvanihimullezine keferu min ehlil kitabi le in uhrictum le nahrucenne meakum ve la nutiu fi kum ehaden ebeden ve in kutiltum le nensurannekum, vallahu yeşhedu innehum le kazibun(kazibune).

12. Le in uhricu la yahrucune meahum ve le in kutılu la yansurunehum ve le in nasaruhum le yuvellunnel edbar(edbare), summe la yunsarun(yunsarune).

13. Le entum eşeddu rahbeten fi sudurihim minallahi, zalike bi ennehum kavmun la yefkahun(yefkahune).

14. La yukatilunekum cemian illa fi kuran muhassanetin ev min verai cudur(cudurin), be'suhum beynehum şedid(şedidun), tahsebuhum cemian ve kulubuhum şetta, zalike bi ennehum kavmun la ya'kılun(ya'kılune).

15. Ke meselillezine min kablihim kariben zaku vebale emrihim ve lehum azabun elim(elimun).

16. Ke meseliş şeytani iz kale lil insanikfur, fe lemma kefera kale inni beriun minke inni ehafullahe rabbel alemin(alemine).

17. Fe kane akıbetehuma ennehuma fin nari halideyni fiha, ve zalike cezauz zalimin(zalimine).

18. Ya eyyuhallezine amenuttekullahe veltenzur nefsun ma kaddemet li gadin, vettekullahe, innallahe habirun bi ma ta'melun(ta'melune).

19. Ve la tekunu kellezine nesullahe fe ensahum enfusehum, ulaike humul fasikun(fasikune).

20. La yestevi ashabun nari ve ashabul cenneti, ashabul cenneti humul faizun(faizune).

21. Lev enzelna hazal kur'ane ala cebelin le raeytehu haşian mutesaddian min haşyetillah(haşyetillahi), ve tilkel emsalu nadribuha lin nasi leallehum yetefekkerun(yetefekkerune).

22. Huvallahullezi la ilahe illa huve, alimul gaybi veş şehadeti, huver rahmanur rahim(rahimu).

23. Huvallahullezi la ilahe illa huve, el melikul kuddusus selamul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir(mutekebbiru), subhanallahi amma yuşrikun(yuşrikune).

24. Huvallahul halikul bariul musavviru lehul esmaul husna, yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard(ardı) ve huvel azizul hakim(hakimu).