Hasbelkader kelimesi nasıl yazılır? Hasbelkader kelimesinin anlamı nedir? Başta öğrenciler olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

HASBELKADER NASIL YAZILIR? "HASBELKADER" Mİ, "HASBEL KADER" Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, hasbelkader şeklinde yazıldığı ve birleşik olduğu ortaya çıkıyor.

Bazı kişilerce kullanılan ayrı kelimeler şeklinde "hasbel kader" yazımı ise doğru bilinen yanlışlar arasında yer alıyor.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "hasbelkader"dir.

HASBELKADER NE DEMEK?

Hasbelkader sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; "Rastlantı sonucu olarak, tesadüfen, yazgıdan dolayı" anlamlarına gelmektedir.