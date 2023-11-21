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        Haberler Magazin Harry Potter filminin çekimleri sırasında yaşanan trajik kaza! Dublör oyuncu felç kaldı

        Harry Potter filminin çekimleri sırasında yaşanan trajik kaza! Dublör oyuncu felç kaldı

        Tüm dünyada çok sevilen Harry Potter serisi, arkasında trajik bir kaza barındırıyor. 2009 yılında film çekimi sırasında Harry karakterinin dublörü olan David Holmes kötü bir şekilde yaralandı ve hayatı sonsuza kadar değişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 12:14 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:14
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        • 1

          Tüm dünyada sevilen Harry Potter film serisinin çekimleri sırasında trajik bir kaza yaşandı. Hollywood'da profesyonel bir dublör olarak çalışan David Holmes, Harry Potter filmine dâhil oldu.

        • 2

          O dönemde filmin yıldızı olan Daniel Radcliffe (Harry Potter) ile David arasında yalnızca birkaç yaş vardı. İkili beraber çalıştıkça aralarında ağabey kardeş ilişkisi oluşmaya başladı. Ancak yaşanacak trajediyi kimse beklemiyordu.

        • 3

          2009 yılında Holmes, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 1'in çekimleri sırasında, bir patlama sahnesini canlandırırken sahne ters gitti ve David önce duvara çarptı sonra minderin üzerine düştü.

          Önce tam olarak ne olduğu anlaşılamasa da David parmaklarını hareket ettiremediğinde ve bacaklarını hissetmediğinde bir şeylerin ters gittiğini fark etti.

        • 4

          Acilen Kraliyet Ulusal Ortopedi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edildi ancak haberler kötüydü. David'in göğsünden aşağısı felç kalmıştı ve ellerini sınırlı bir şekilde hareket ettirebiliyordu.

          Şu anda 41 yaşında olan David, hiçbir şeyin onu durdurmasına izin vermeyen bir hayat felsefesine sahip. Yaşanılan her şeye rağmen ilham veren kararlığı ile hayatına mutlu bir şekilde devam ediyor.

        • 5

          David ve Daniel arasındaki kardeşlik ilişkisi tüm gerçekliğiyle sürüyor. Daniel Radcliffe; David'i, kazayı ve dublörlüğü anlatan bir belgesel çekti. Belgesel, 15 Kasım'da HBO'da vizyona girdi.

          Kaynak: The Guardian, BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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