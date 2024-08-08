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        Haberler Dünya Harris'in mitingi, Filistin destekçileri ve onlara karşılık verenlerin sloganları nedeniyle bölündü | Dış Haberler

        Harris'in mitingi, Filistin destekçileri ve onlara karşılık verenlerin sloganları nedeniyle bölündü

        ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'in seçim mitingini konuşması İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden göstericiler nedeniyle bölündü. Göstericiler, "Kamala saklanamazsın. Soykırıma oy vermeyeceğiz." sloganı attı. Harris ise göstericilere, "Demokrasiye inandığımız için buradayız. Herkesin sesi önemli fakat şimdi ben konuşuyorum." yanıtını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:08 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:08
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        Harris'in mitinginde Filistin eylemi
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        ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris, seçim kampanyası konuşmasının kendisini destekleyenlerle Filistin'i destekleyenlerin karşılıklı sloganları nedeniyle bölünmesi üzerine "Şimdi ben konuşuyorum." karşılığını verdi.

        The Hill gazetesinin haberine göre, Harris'in Michigan eyaletinin Detroit kentinde düzenlenen seçim mitingindeki konuşması esnasında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden göstericiler slogan atmaya başladı.

        "SOYKIRIMA OY VERMEYECEĞİZ"

        Göstericiler, "Kamala, Kamala saklanamazsın. Soykırıma oy vermeyeceğiz." sloganı attı.

        Harris'in destekçileri ise "Kamala" sloganıyla ve yuhalayarak Filistin destekçilerine karşılık verdi.

        Konuşması bölünen Harris, "Demokrasiye inandığımız için buradayız. Herkesin sesi önemli fakat şimdi ben konuşuyorum." dedi.

        Harris, konuşmasına devam ederken sözlerinin sloganlarla tekrar bölünmesi üzerine bu kez, "Eğer Donald Trump'ın kazanmasını istiyorsanız bunu söyleyin. Aksi halde ben konuşuyorum." ifadesini kullandı.

        Harris, temmuzda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ve ABD olarak İsrail'e bu konuda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulamıştı.

        Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişesini ilettiğini belirten Harris, "Şu anlaşmayı (esir takası) yapalım ve ateşkes ile savaşı bitirelim." demişti.

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        #Kamala Harris
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