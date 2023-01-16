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Haris Seferovic'e PAOK kancası!

Galatasaray'ın bu yaz Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Haris Seferovic'e Yunanistan ekibi PAOK talip oldu!

Giriş: 16.01.2023 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Haris Seferovic'e PAOK kancası!
HABERTURK.COM

Galatasaray'ın bu yaz satın alma opsiyonuyla birlikte Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'e Yunanistan ekibi PAOK talip oldu!

Yaz kampında iyi performans veren ve hazırlık maçlarında hem gol hem asistleriyle göz dolduran Seferovic ligde ise beklentilerin çok altında kalmış ve rotasyondaki yerini de Bafetimbi Gomis'e kaybetmişti.

Galatasaray formasıyla 13 maçta sadece 2 gol atabilen tecrübeli santrfora PAOK talip oldu.

Yunanistan basınında çıkan haberlere göre PAOK, Benfica ve Galatasaray ile iletişime geçerek Seferovic'i sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Galatasaray, Benfica'ya Seferovic için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti. 2,3 milyon Euro garanti ücret kazanan tecrübeli golcünün satın alma opsiyonundaki bedel ise 2,5 milyon Euro...

Seferovic'in satın alma opsiyonunun ise 20 maçta ilk 11'de sahaya çıkması olduğu belirtiliyor.

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