Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor. 'HRKT' koduyla BİST'te işlem görecek firmanın talep toplama tarihleri netleşti. İşte, toplamda 24 milyon lot dağıtımı yapacak Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin halka arz detayları...