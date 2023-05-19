Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Hapishaneler doldu: Zimbabve'de yaklaşık 4 bin mahkum için af kararı çıkarıldı

Zimbabve'de hapishanelerde yaşanan aşırı yoğunluk sebebiyle binlerce mahkum hakkında af kararı çıkarıldı

Giriş: 19.05.2023 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
Hapishaneler doldu: Zimbabve'de yaklaşık 4 bin mahkum için af kararı çıkarıldı
AA

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın hapishanelerde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle yaklaşık 4 bin mahkum hakkında af kararı çıkardığı bildirildi.

Zimbabve Hapishaneleri ve Islah Servisinden (ZPCS) yapılan açıklamada, bazı mahkumlara Devlet Başkanlığı makamından af kararı çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda hapishanelerdeki aşırı yoğunluğu azaltmak için yaklaşık 4 bin mahkumun affedildiği belirtilen açıklamada, vatana ihanet ve soygun gibi suçlardan hüküm giyenlerin af kapsamı dışında tutulduğu kaydedildi.

Af kararının ağustostaki genel seçimler öncesi olması dikkati çekti.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Depremzede hemşireler kanser hastalarını yalnız bırakmadı
Depremzede hemşireler kanser hastalarını yalnız bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ile görüşüyor
60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi hizmete açılıyor
60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi hizmete açılıyor
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.