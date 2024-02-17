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Rusya Federasyonu Federal Cezaevi Hizmetleri, yazılı yaptığı açıklamada Rus muhalif Alexei Navalny'nin dün 47 yaşında ‘ani’ bir şekilde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Açıklamada "Hükümlü Navalny A.A.'nın Yamalo-Nenets Özerk Okrugu'ndaki Rusya Federal Cezaevi Hizmetinin 3 Nolu Ceza Kolonisindeki ani ölümüyle ilgili olarak, cezaevinin operasyonel ve tıbbi birimlerinin yöneticileri ve çalışanları arasından bir komisyon kuruldu" denilmişti. Navalny'nin ölüm sebebiyle ilgili bilgi verilmemişti.

EŞİ HABERİ ÖĞRENDİĞİNDE MÜNİH'TEYDİ Navalny'in ölümü dünyada büyük yankı uyandırırken eşi Yulia Navalny, eşinin ölümünün haberini Almanya’da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda öğrendi. Eşinin ölüm haberinin Rus hükümet kaynakları tarafından açıklanması nedeniyle şüpheyle yaklaştığını belirten Yulia Navalny, “Ama eğer bu doğruysa, Putin, tüm çevresi, Putin'in arkadaşları ve hükümeti ülkemize, aileme, eşime yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar. Ve bu gün çok yakında gelecek. Onlar her zaman yalan söylerler" dedi.

Uluslararası toplumu Rusya’nın “korkunç rejimi” olarak tanımladığı rejime karşı birleşmeye çağıran Yulia Navalny "Hem bu rejim hem de Putin, son yıllarda ülkeme, ülkemize, Rusya’ya yaptıkları tüm korkunç şeylerin kişisel sorumluluğunu taşımalıdır" ifadelerini kullanmıştı. REKLAM Haberin yankıları sürerken, Navalny'in tutuklanmadan önce hazırlanan belgeseldeki son sözleri gündem oldu.

"BENİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERİRLERSE..." Kanadalı yönetmen Daniel Roher'in 2022 tarihli Oscar ödüllü belgeselinde Navalny "Beni öldürmeye karar verirlerse, bu bizim inanılmaz derecede güçlü olduğumuz anlamına gelir. Vazgeçmemek için bu gücü kullanmalıyız, bu kötü adamlar tarafından ezilen büyük bir güç olduğumuzu hatırlamalıyız" diyordu.

"SENİ DAHA DA ÇOK SEVİYORUM" Navalny'in son mektubunu ise eşi Yulia'ya ölümünden günler önce eşi Yulia'ya yazdığı belirtildi. The Sun'ın haberine göre Navalny eşine Sevgililer Günü'nde yazdığı mektupta "Bebeğim, seninle her şey bir şarkı gibi: Aramızda şehirler, havaalanlarının kalkış ışıkları, mavi kar fırtınaları ve binlerce kilometre var. Ama her saniye yakında olduğunu hissediyorum ve seni daha da çok seviyorum" diye yazmış. Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü Haberi Görüntüle Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler Haberi Görüntüle * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.