Rusya Federasyonu Federal Cezaevi Hizmetleri, yazılı yaptığı açıklamada Rus muhalif Alexei Navalny'nin dün 47 yaşında ‘ani’ bir şekilde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Navalny'in ölümü dünyada büyük yankı uyandırırken eşi Yulia Navalny, eşinin ölümünün haberini Almanya’da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda öğrendi. Eşinin ölüm haberinin Rus hükümet kaynakları tarafından açıklanması nedeniyle şüpheyle yaklaştığını belirten Yulia Navalny, “Ama eğer bu doğruysa, Putin, tüm çevresi, Putin'in arkadaşları ve hükümeti ülkemize, aileme, eşime yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar. Ve bu gün çok yakında gelecek. Onlar her zaman yalan söylerler" dedi.

"SENİ DAHA DA ÇOK SEVİYORUM"

Navalny'in son mektubunu ise eşi Yulia'ya ölümünden günler önce eşi Yulia'ya yazdığı belirtildi. The Sun'ın haberine göre Navalny eşine Sevgililer Günü'nde yazdığı mektupta "Bebeğim, seninle her şey bir şarkı gibi: Aramızda şehirler, havaalanlarının kalkış ışıkları, mavi kar fırtınaları ve binlerce kilometre var. Ama her saniye yakında olduğunu hissediyorum ve seni daha da çok seviyorum" diye yazmış.

Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü Haberi Görüntüle

Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler Haberi Görüntüle

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.