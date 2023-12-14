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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yozgat'ta son dakika trafik kazası: 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Hanife 23 yaşındaydı! Kahreden kaza!

        Yozgat'ta, yürekleri kavuran bir trafik kazası meydana geldi. Orman yolunda devrilen kamyonette bulunan 23 yaşındaki Hanife Nur Zorlu hayatını kaybetti, kazada 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:01
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        Hanife 23 yaşındaydı! Kahreden kaza!
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        Yozgat'ta kaza, dün saat 23.00 sıralarında Çamlık Milli Parkı içerisindeki orman yolunda meydana geldi.

        KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre Kadir O. idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Şarampole yuvarlanan kamyonetteki Hanife Nur Zorlu (23), olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kadir O. ile H.S. ve E.D. yaralandı.

        YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Yaralılar, sağlık görevlilerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Yozgat
        #Son dakika haberler
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