Yeni eğitim yılının başlamasıyla üniversiteli öğrenciler için bursiyer arama telaşı da başladı. Birçok vakıf öğrencilere karşılıksız olarak 9 veya 10 ay boyunca burs veriyor. Her vakıf, burs verilecek öğrencilerde farklı şartlar arıyor. İşte, üniversite burs başvurusu başlayan vakıflar...