Hangi vakıflar burs veriyor? İşte üniversite burs başvurusu başlayan vakıflar
Yeni eğitim yılında milyonlarca öğrenci okula geri döndü. Okul hayatının başlamasıyla üniversiteli gençler KYK dışında burs alabileceği vakıfları araştırmaya başladı. İşte, ön lisans, lisans ve yüksek lisans burs başvurusu başlayan vakıflar...
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Yeni eğitim yılının başlamasıyla üniversiteli öğrenciler için bursiyer arama telaşı da başladı. Birçok vakıf öğrencilere karşılıksız olarak 9 veya 10 ay boyunca burs veriyor. Her vakıf, burs verilecek öğrencilerde farklı şartlar arıyor. İşte, üniversite burs başvurusu başlayan vakıflar...
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İSTANBUL TABİP ODASI BURS BAŞVURUSU
İstanbul’da sadece devlet üniversitesi tıp fakültelerinde öğrenim gören tıp öğrencileri İstanbul Tabip Odası'ndan burs alabilir.
Başvuru Tarihi: 17 Eylül 2024 -17 Ekim 2024
Burs miktarı: 1.500 TL
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KIZILAY BURS BAŞVURUSU
Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler için 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı burs başvuru süreci başladı. Burs başvuruları için son tarih 25 Eylül 2024 olarak belirlendi.
Burs miktarı: Açıklanmadı.
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VEHBİ KOÇ VAKFI BURS BAŞVURUSU
Vehbi Koç Vakfı, belirlediği sayılı üniversitelerde okuyan öğrencilere burs imkânı sağlıyor.
Burs miktarı: Açıklanmadı.
Başvuru Tarihi: 16 Eylül 2024 - 4 Ekim 2024
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TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI BURS BAŞVURUSU
TMKV, 2024-2025 lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında okuyan öğrencilerin burs başvurularını almaya başladı.
Lisans bursu miktarı: 2 bin TL.
Başvuru Tarihi:16 Eylül 2024 ile 22 Eylül 2024
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SABANCI VAKFI BURS BAŞVURUSU
Sabancı Vakfı seçili üniversitelerde okuyan 30 öğrenciye burs veriyor. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2024.
Burs miktarı: Açıklanmadı.
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MİLLİ EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURUSU
Milli Eğitim Vakfı, ön lisans ve lisans öğrenimi gören öğrencilere vereceği burs için başvuru almaya başladı.
Başvuru Tarihi: 11 Eylül 2024 -22 Eylül 2024
Burs miktarı: Açıklanmadı.
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TOPLUM GÖNÜLLERİ VAKFI BURS BAŞVURUSU
TOG, ön lisans ve lisans öğrencilerine burs imkânı sağlıyor.
Başvuru Tarihi: 9 Eylül 2024 - 23 Eylül 2024
Burs miktarı: 2 bin TL ile 2.200 TL arasında değişiyor.
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TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV) BURS BAŞVURUSU
Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite öğrencilerine 9 ay süreyle burs veriyor.
Başvuru Tarihi: 16 Eylül 2024 - 11 Ekim 2024
Burs miktarı: 4 bin 500 TL
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