Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hangi sandıkta, nerede oy kullanacağım? e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidecek. Seçime kısa bir süre kalmasıyla vatandaşların gözü "Nerede oy kullanacağım?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 seçmen kaydı sorgulama e-Devlet ve YSK ekranı

Giriş: 20.04.2023 - 01:13 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye'nin seçim atmosferine girmesiyle seçmen kaydı sorgulama için araştırmalar arttı. Genel Seçimlere kısa bir süre kalmasıyla oy kullanacak vatandaşların hangi sandıkta oy kullanacağı YSK tarafından duyuruldu. İşte e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı ile "Hangi sandıkta, nerede oy kullanacağım?" sorusunun yanıtı haberimizde...

  • HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti.

  • YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.

  • YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

    Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

    YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

    Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

    Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

    Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

    Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

    Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

    E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.