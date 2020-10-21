Buna göre, ikinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 5 milyon 334 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 69,1 azalarak 5 milyon 976 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 76 milyon 10 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 12,7 gece oldu.
SEYAHATE ÇIKANLAR, 3 MİLYAR 536 MİLYON 968 BİN TL HARCADI
Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 67,1 azalarak 3 milyar 536 milyon 968 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 98,0'ını 3 milyar 465 milyon 400 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 2,0'ını ise 71 milyon 568 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 592 TL oldu.
Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla azalış yüzde 90,8 ile paket tur harcamalarında, yüzde 90,3 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda ve yüzde 84,5 ile konaklama harcamalarında oldu.
YAKINLARI ZİYARET AMACI İLE YAPILAN SEYAHATLER YÜZDE 73.9 İLE İLK SIRADA YER ALDI
Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 14,0 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile yüzde 5,5 ile "sağlık" yer aldı.
Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 59 milyon 481 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 11 milyon 638 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 1 milyon 195 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.
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