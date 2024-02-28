Hanefi mezhebi abdest bozan durumlar nelerdir? Hanefilerde karşı cinse dokunmak abdesti bozar mı?

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Sünnilerin 4 büyük fıkıh mezhebi bulunmaktadır. Bu mezhepler; Hanefi, Hanbeli, Şafi ve Maliki mezhepleridir. Mezhepleri birbirinden ayıran keskin çizgiler yer almakla birlikte bu konuların başında abdesti bozan durumlar ve abdestin farzları gelmektedir. Hanefi mezhebinde gusül abdestini bozan şeyler, Hanefi mezhebinde karşı cinse dokunmak abdest bozar mı, Hanefi mezhebi abdest bozmayan şeyler nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Hanefi Mezhebinde Gusül Abdestini Bozan Şeyler

Şu dört sebepten dolayı boy abdesti almak farzdır:

1- Şehvetle yerinden ayrılarak dışarı çıkan bir meniden dolayı, isterse bu uyku hâlinde olsun gusül farzdır.

İmam-ı Âzam ve İmam Muhammed’e göre; guslün farz olması için meninin şehvetle yerinden ayrılması şarttır. Hatta bir kimseden şehvetsiz meni gelse, o kimseye gusül farz olmaz. Meselâ: Bir kimse ağır yük taşısa veya duvardan düşse, bu yüzden menisi gelse, o kimseye gusül farz değildir.

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Bir kimse ihtilâm olurken şehvetle yerinden ayrılan menisini, tenasül uzvunu tutarak, şehvet duygusu geçtikten sonra dışarı akıtsa İmam-ı Âzam ve İmam Muhammed’e göre gusül lâzımdır. İmam Ebû Yusuf ise, bu durumda meni, şehvet kesildikten sonra çıkarsa gusül gerekmez, demiştir. Ancak ulemâ; yolcunun ve şüpheden korkan misafirin bu görüşle amel etmesini câiz görmüşlerdir.

Aynı şekilde bir kimse cinsî münasebette bulunup meni boşansa, idrar yapmadan hemen yıkansa, biraz sonra kalan meni çıksa İmam-ı Âzam ile İmam Muhammed’e göre tekrar yıkanması lâzımdır. Eğer idrar yaptıktan sonra yıkansa, biraz sonra kalan meni çıksa, ittifakla tekrar yıkanması lâzım değildir.

Uykudan uyanan kimse, yatağında veya çamaşırında yahut uyluğunda bir yaşlık görürse, eğer ihtilâm olduğunu; rüyasında cinsî münasebette bulunduğunu hatırlıyorsa, gusletmesi gerekir. O yaşlığın meni veya mezi olduğunu bilsin veya bunlarda şüphe etsin birdir. Bunda ittifak vardır. Fakat ihtilâm olduğunu hatırlamadığı takdirde, İmam-ı Âzam ve İmam Muhammed’e göre; o yaşlığın mezi olduğuna kanaat getirirse gusül gerekmez. Fakat meni olduğuna kanaat getirir ve meni mi, mezi mi diye şüphe ederse gusletmesi gerekir.

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Fetvâ bu yöndedir. İmam Ebû Yusuf’a göre ise, o kimse kesin olarak ihtilâm olduğunu bilmediği için gusül lâzım değildir. Ama ihtilâm olduğunu bilmese de, gördüğü yaşlılık meniyse ittifakla gusül farz olur. Eğer gördüğü vedi ise ittifakla gusül lâzım değildir.

Meni: Şehvetle yerinden ayrılıp, tenasül uzvundan dışarı çıkan ve beyaz renkli koyu bir sıvıdır. Mezi: Meni gibi koyu olmayan ve şehvetsiz olarak gelen beyaz ve ince bir sıvıdır. Ekseriya zevcesi ile oynaşırken gelir. Vedi: İdrardan sonra gelen beyaz bir sıvıdır.

Bir erkek veya kadın, rüyasında ihtilam olsa da, meni dışarıya çıkmış bulunmasa yıkanması lâzım gelmez. İmam Muhammed’e göre, bu halde kadının ihtiyaten yıkanması icap eder. Çünkü kadından çıkacak bir sıvının yine kendisine dönmesi muhtemeldir.

Hz. Âişe Radiyallâhu anhâ’dan nakledilen bir Hadis-i Şerif’te, şöyle buyrulmuştur:

Resûlullah Sallallâhu aleyhi ve sellem’e, ″Bir kimse uykusundan uyanınca ihtilam olduğunu hatırlamadığı halde ıslaklık görse ne buyurursunuz?″ diye sorulmuştu. Resûlü Ekrem: ″Gusleder″ buyurdu. ″Yâ Resûlallah! Bir kimse ihtilam olup uyanınca ıslaklık görmese ne buyurursunuz?″ sorusuna da Resûlü Ekrem: ″Gusül lâzım değildir″ buyurdu…

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Yine mezi ile vedinin çıkmasından dolayı gusül lâzım gelmez. Bunların çıkması ile sâdece abdest bozulur. Çünkü Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

″Erkeklik gücüne sahip olan herkes mezilenir. Meziden sâdece abdest almak gerekir.

2- Cinsî münasebette erkeğin tenasül uzvunun, sünnet mahallinin kaybolmasıyla gusül farz olur. Yani erkeğin sünnet yeri, kadının sünnet yerinin içine girerse ister meni gelsin, ister gelmesin, her ikisine de gusül icap eder. Zîrâ Resûlullah Sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

″İki sünnet yeri birbirine rastlayıp kertik kaybolunca, meni insin inmesin, gusül lâzım gelir.″

3- Uykudan uyananın meni görmesiyle gusül farz olur.

4- Kadınların hayız ve nifastan kesilmeleriyle gusül farz olur.

Allah’u Teâlâ Sûre-i Bakara, Ayet 222’de şöyle buyurmaktadır:

Ey Resûlüm! Sana kadınların hayız hâlinden sorarlar. De ki: ″O bir ezâdır…″

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Kadının nifastan sonra yıkanmasının farz olmasının delili ise icmâ ile sâbittir.

Hanefi Mezhebinde Karşı Cinse Dokunmak Abdest Bozar Mı?

Bir erkeğin yabancı bir kadına dokunması, günah olmakla beraber, Hanefî mezhebine göre bu durumda erkeğin de kadının da abdesti bozulmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/10).

Hanefi Mezhebi Abdest Bozmayan Şeyler Nelerdir?

1) Ağızdan, kulaktan ve derideki yaradan çıkan kurtlar.

2) Balgam kusmak.

3) Kan kusunca, baştan gelen sıvı kan, tükürükten az ise.

4) Dişten akan kan, tükürükten az ise.

5) Baştan gelen katı kan, çok olsa dahi.

6) Mideden, ciğerden gelen katı kan, ağız dolusu değil ise.

7) Kulağa damlatılan yağ, kulaktan veya burundan çıkarsa.

8) Buruna çekilen şey, burundan günlerce sonra da geri gelirse.

9) Bir şeyi ısırınca, o şey üzerinde kan görürse.

10) Ağrı olmadan, herhangi bir sebeple, ağlamakla ve soğan, duman, gazlar tesiri ile gözyaşı akınca.

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11) Kadın çocuğunu emzirince.

12) Çok da olsa terlemekle.

13) Sinek, sivrisinek, pire, tahta biti gibi haşereler çok emseler de.

14) Az olup yayılmayan kan ve ağız dolusu olmayan kay yani kusmak.

15) Uyurken dayanılan şey çekildiğinde düşmezse.

16) Namazda uyumak.

17) Dizlerini dikip, başını dizlerinin üstüne koyup uyursa.

18) Ayaklarını bir yanına çıkarıp, yere oturarak uyursa.

19) Çıplak hayvan üstünde uyursa, hayvan yokuş çıkıyor veya düz yerde gidiyorsa.

20) Namazda tebessüm etmek.

21) Namazda iken güldüğünü yalnız kendi işitirse, (Dahk) denir. Dahk, yalnız namazı bozar.

22) Saç, sakal, bıyık ve tırnak kesmek.

23) Yara kabuğunun düşmesi ile abdesti bozulmaz.

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