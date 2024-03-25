Hande Yener kimdir, kaç yaşında? Hande Yener'in hayatı ve biyografisi

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Albümleri ve hit şarkılarıyla Türkiye'de ve yurtdışında geniş bir hayran kitlesi edinmiş, müzik endüstrisinde iz bırakan önemli isimlerden biri haline gelmiştir. Aynı zamanda, ses getiren iş girişimleri ve toplumsal duyarlılığıyla da bilinen Hande Yener, müzik kariyerindeki başarısıyla Türk pop müziğinin daima önemli bir parçası olmuştur. Hande Yener kimdir? Hande Yener kaç yaşında?

Hande Yener Kimdir?

Hande Yener, Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olarak tanınan bir şarkıcı ve söz yazarıdır. 12 Ocak 1973 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğmuştur. Müzik kariyerine adım attığı 2000'lerin başından itibaren sık sık çıkardığı albümlerle Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Yener'in müzik kariyeri kadar, giyim tarzı ve imajı da dikkat çekmiş ve adından sıkça söz ettirmiştir.

REKLAM Kariyeri boyunca zaman zaman müzikal tarzında değişiklikler yapmıştır ve pop müzikten elektronik müziğe geçtiği dönemde yaptığı "bakkal müziği" tanımlamasıyla çeşitli tartışmaların odağında yer almıştır. Özellikle, Demet Akalın ile yaşadığı atışmalar ve tartışmalar, Türkiye'de magazin gündeminin önemli bir parçası haline gelmiştir. Hande Yener, müzik kariyerine başlamadan önce Sezen Aksu'nun yanında geri vokal olarak çalışmıştır. İlk stüdyo albümü olan "Senden İbaret"i 2000 yılında yayımlamış ve bu albümle büyük bir çıkış yakalamıştır. Ardından "Sen Yoluna... Ben Yoluma...", "Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor" ve "Apayrı" gibi çeşitli başarılar elde ettiği albümler yayımlamıştır. Kariyeri boyunca "Yalanın Batsın", "Acele Etme", "Kırmızı", "Kelepçe", "Aşkın Ateşi", "Romeo", "Sopa", "Bodrum", "Ya Ya Ya Ya", "Naber", "Sebastian" ve "Mor" gibi birçok hit şarkıya imza atmıştır.

Hande Yener'in müzikal tarzı ve imajı, Madonna gibi birçok uluslararası sanatçıdan etkilenmiştir ve sık sık bu sanatçılarla karşılaştırılmıştır. Uzun vadeli bir kariyer hedefleyen Yener, müziğini güncel tutma çabasıyla bilinir ve Türkiye'de 2000'li yıllarda bir milyondan fazla albüm satan nadir şarkıcılardan biri olarak önemli bir yer edinmiştir. YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcılarından biri olmuştur. REKLAM Müzik kariyerinin yanı sıra Hande Yener, kısa bir dönem ses yarışması Veliaht'ın jüri koltuğunda oturmuş ve LGBT topluluğu tarafından bir dönem gey ikonu olarak görülmüştür. Ayrıca, iş hayatına atılarak çeşitli gece kulübü ve plajlar işletmektedir. Hande Yener, bugüne kadar birçok ödül kazanmış ve Türk pop müziğinin önemli bir ismi olarak kabul edilmiştir. Hande Yener nereli? İşte Hande Yener hayatı.

Hande Yener Hayatı İstanbullu Hande Yener, 2017 yılında bir dizi etkinlik ve iş girişiminde bulunarak dikkat çekmiştir. Ocak ayında Ülker Sports Arena'da düzenlenen Türkiye Basketbol Ligi All-Star etkinliğinin devre arasında sahneye çıkmıştır. Ardından, bir sonraki ay Arnavutköy'de VIP Room adlı gece kulübünü işletmeye başlamıştır. Haziran ayında ise on üçüncü albümü olan "Hepsi Hit Vol. 2"yi piyasaya sürmüş ve aynı dönemde Çeşme, İzmir'deki işletmesi Neo'nun açılışını gerçekleştirmiştir. Albümün çıkış şarkısı olan "Bakıcaz Artık", Türkiye'de büyük bir başarı elde ederek listelerde ikinci sıraya yükselmiştir.

Hande Yener sosyal konularda da aktif bir rol oynamıştır. 2009 yılında İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'ne katılarak eşcinsellerin hakları konusunda destek vermiş ve yaptığı açıklamalarla bu konudaki duyarlılığını göstermiştir. Yener'in bu tavrı, bazı kesimler tarafından reklam amaçlı olduğu düşünülse de bazıları tarafından samimi bir destek olarak değerlendirilmiştir. Müzisyen Bedük, Yener'in bir gey ikonu olamayacağını belirtmiş ve ikon olmanın zaman içinde tabuları yıkmak ve toplumsal katkı sağlamak gerektiğini ifade etmiştir. Ancak, Hande Yener müzik kariyeri boyunca birçok ödül kazanmıştır. Kral Türkiye Müzik Ödülleri ve Pal FM Müzik Ödülleri gibi birçok ödül töreninde aday gösterilmiş ve ödüller almıştır. Ayrıca, Sabah gazetesinin "2000'lerin En Sıcak Yaz Şarkıları" listesine birçok şarkısıyla girmiştir. Hande Yener, hem müzik kariyeri hem de toplumsal duyarlılığıyla Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Diskografisi aşağıdaki gibidir.

Senden İbaret (2000)

Sen Yoluna... Ben Yoluma... (2002)

Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor (2004)

Apayrı (2006)

Nasıl Delirdim? (2007

Hipnoz (2008)

Hayrola? (2009)

Hande'ye Neler Oluyor? (2010)

Teşekkürler (2011)

Kraliçe (2012)

Mükemmel (2014)

Hepsi Hit Vol. 1 (2016)

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