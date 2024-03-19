Murat Boz kimdir, kaç yaşında? Murat Boz'un hayatı ve biyografisi

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7 Mart 1980 senesinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Murat Boz, O Ses Türkiye jüri üyeliğini üstlenmektedir. Son dönemin popüler isimlerinden biri olan ünlü sanatçı, attığı her adımla dikkatleri üzerine çekmeye başarmaktadır. Murat Boz kaç yaşında, Murat Boz kimdir, Murat Boz nereli, Murat Boz hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Murat Boz Kaç Yaşında?

7 Mart 1980 tarihinde doğan sanatçı 44 yaşındadır.

Murat Boz kimdir?

Murat Boz (d. 7 Mart 1980, Zonguldak), Türk şarkıcı ve oyuncudur. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesini kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

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Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı. Ardından Şans (2009), Aşklarım Büyük Benden (2011) ve Janti (2016) albümleriyle kariyerini sürdürdü. Bu albümlerde yer alan "Maximum", "Uçurum", "Para Yok", "Özledim", "Sallana Sallana" ve "Adını Bilen Yazsın" şarkıları Türkiye Resmî Listesi'nde ilk beş başarısı gösterirken "Geri Dönüş Olsa", "Kalamam Arkadaş" ve "Janti" ise zirveye yerleşti. Şarkıcı, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'ten itibaren oyunculuk kariyerine odaklanarak Hadi İnşallah (2014), Kardeşim Benim (2016), Dönerse Senindir (2016) ve Öldür Beni Sevgilim (2019) filmlerinde başrol oynadı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

Murat Boz Nereli?

Murat Boz, 7 Mart 1980 tarihinde Zonguldak Karadeniz Ereğli'de dünyaya gelmiştir.

Murat Boz hayatı

Murat Boz, 7 Mart 1980 tarihinde Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli’de tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşti. Müzikle tanışması, annesi tarafından müzik yarışmalarına yönlendirilmesiyle başladı. Güzel sanatlar lisesine gitmesi için hazırlanan Boz, 1995 yılında İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine girdi ve burada 4 yıl boyunca piyano ve keman dersleri aldı.

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1998’de Milliyet gazetesinin düzenlediği Liseler Arası Müzik ve Halk Oyunları Yarışması’nda birincilik elde ederek müzik kariyerine adım attı. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal bölümüne katıldı ve bu okulu tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na devam etti. Boz, müzikal yetenekleriyle dikkat çekerek 2000’li yılların başında vokalist olarak profesyonel sahne kariyerine başladı.

Vokalistlik kariyerinde öne çıkan işbirlikleri arasında Tarkan, Emel Müftüoğlu, Burcu Güneş, Hande Yener, Nil Karaibrahimgil gibi ünlü sanatçılar yer alıyor. Özellikle Tarkan’ın altı yıl boyunca vokalistliğini üstlenerek müzik dünyasında adını duyurdu.

Boz’un solo kariyeri, 2006 yılında “Aşkı Bulamam Ben” adlı single’ı ile resmi olarak başladı. Bir sonraki yıl çıkardığı “Maximum” adlı stüdyo albümü büyük ilgi gördü ve birçok ödül kazandı. Ardından gelen; “Şans” (2009), “Aşklarım Büyük Benden” (2011), “İki Medeni İnsan” (2012), “Hayat Sana Güzel” (2012), “Vazgeçmem” (2013), “İltimas” (2014), “Janti” (2016), “Geç Olmadan” (2018), “Aşk Bu” (2019), “Can Kenarım” (2020), “Kalben” (2020), “Gece” (2020), “Sevgilim” (2021), “Sonsuza Dek” (2021), “Harbi Güzel” (2022) albüm ve single’ larıyla müzik kariyerini sürdürdü. Bu albümlerdeki şarkılar ve single’lar, Türkiye Resmî Müzik Listelerinde üst sıralarda yer aldı.

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Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculukla da ilgilenen Murat Boz, 2014’ten itibaren çeşitli projelerde başrol oynadı. “Hadi İnşallah” (2014), “Kardeşim Benim” (2016), “Dönerse Senindir” (2016), “Öldür Beni Sevgilim” (2019), “Zeytin Ağacı” (2022) ve “Rüyanda Görürsün” (2023) gibi projelerde başarıyla yer aldı.

Boz, müzik yetenekleriyle birlikte piyano, keman, davul ve ney çalabilme yeteneklerine sahiptir. Ayrıca çeşitli firmaların reklam yüzü olarak da tanınan sanatçı, “O Ses Türkiye” programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir.

Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunan Murat Boz, sanat hayatına aktif bir şekilde devam etmektedir.

Müzikal tarzı zaman içinde evrim geçiren Murat Boz, müzik kariyerindeki başarılarını oyunculuk yeteneğiyle de pekiştirmektedir. 2024 yılında çıkacak olan yeni albümü “3” ün öncesinde, albümden yayınlamış olduğu “Derin Mevzular”, “Gözdeki Maviye” ve “Aşkın Darağacı” parçalarıyla sanat hayatına aktif bir şekilde devam etmektedir.

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Murat Boz, şarkılarıyla Türk müziğinde uzun süre boyunca kendine sağlam bir yer edinmiş ve dinleyicileriyle büyük bir bağ kurmuştur. Müzik kariyerinin yanı sıra başarılı oyunculuk performansları ve sosyal sorumluluk projeleriyle de geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

Diskografi

Maximum (2007)

Şans (2009)

Aşklarım Büyük Benden (2011)

Janti (2016)

Filmografi

Hadi İnşallah (2014)

Kardeşim Benim (2016)

Dönerse Senindir (2016)

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