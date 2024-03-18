Ebru Gündeş kimdir, kaç yaşında? Ebru Gündeş'in hayatı ve biyografisi

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O Ses Türkiye 2021 jüri koltuğunda yer alan isimler arasında bulunan Gündeş, 1993 yılında ilk albümü tanrı misafirini çıkarmıştır. Güçlü sesiyle camiada ilgi çekmeyi başaran Ebru Gündeş, 2010 yılında Rıza Zarrab ile evlenmiş ve bu evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Ebru Gündeş kaç yaşında, Ebru Gündeş kimdir, Ebru Gündeş nereli, Ebru Gündeş hayatı ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik.

Ebru Gündeş Kaç Yaşında?

12 Ekim 1974 yılında doğan Ebru Gündeş 49 yaşındadır.

Ebru Gündeş Kimdir?

İstanbul doğumlu Gaziantepli sanatçı, Neşe Demirkat ile tanışan Gündeş, Koral Sarıtaş ile Selçuk Tekay'in bulunduğu Marş Müzik Yapım ile anlaşır. Gündeş, albüm hazırlıklarına başlamadan önce Emel Sayın´a vokalistlik yapmıştır. Azeri iş adamı Reza Zarrab'la evlenmiştir. 15 Ekim 2011 de kızı Alara'yı kucağına alarak anne olmuştur.

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Ebru Gündeş Nereli?

Aslen Gaziantepli olan Ebru Gündeş, İstanbul doğumludur.

Ebru Gündeş Hayatı

Kariyeri

1993-1997

1993 yılında Tanrı Misafiri adlı ilk albümü piyasaya çıkar. Selçuk Tekay'ın prodüktörlüğünü, Özkan Turgay'ın aranjörlüğünü yaptığı albümde Gündeş, ilk albümünde milyonluk satış rakamına ulaşır.

Ebru Gündeş, ilk albümün ardından hemen ikinci albümün hazırlıklarına başlar ve ertesi yıl Tatlı Bela yayınlanır. Genç sanatçı, Tatlı Bela'da bu sefer ağırlıklı olarak slow ve romantik parçalar seslendirir. Bu albümle Gündeş, 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Kadın TSM Sanatçısı' kategorisinde aday gösterilse de ödülü kazanamamıştır.

Ben Daha Büyümedim adlı üçüncü albümü 1995 yılında çıkar. Albüm, "Fırtınalar" adlı ilk hitiyle ses getirirken Gündeş, "Ben Daha Büyümedim" ve "Çok mu Gördünüz" adlı parçalarla eleştirilere sitem eder. Bu albüm, Ebru Gündeş'in müzik hayatında Serdar Ortaç'la olan birlikteliğinin de başlangıcı olur. Ebru Gündeş, 1996'da 2. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Kadın TSM Sanatçısı' ve Yılın En İyi Şarkısı ödüllerini alarak geceye damgasını vurur. Ebru Gündeş, 1996, 1997, 1999 yıllarında 3 kez En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı Ödülü'nü kazanarak bu ödülü en çok kazanan kişi olmuştur.

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Kurtlar Sofrası adlı dördüncü albümü 1996 tarihinde çıkar. Bu arada oyunculuk tekliflerini de değerlendiren Ebru Gündeş, albümlerinin ismini taşıyan televizyon dizilerinde başrol alır.

1998-2000

İki yıllık bir aranın ardından, 1998 yılında Sen Allah'ın Bir Lütfusun adlı albümü müzik marketlerdeki yerini alır. Albüm, Selçuk Tekay'ın yanında Kerem Ökten'in yönetmenliği ve aranjörlüğünde gerçekleşir. Albümle aynı adı taşıyan Kerem Ökten imzalı parça, "Sen Allah'ın Bir Lütfusun", başta 1998 yılının ödüllerinin verildiği 5. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde TSM En İyi Kadın Sanatçı Ödülü'nü Ebru Gündeş'e 3. ve son kez kazandırmakla beraber, yine aynı ödül töreninde Yılın En İyi Şarkısı Ödülü'ne aday gösterilir. Bu albümünde on iki şarkı yer alır.

Ebru Gündeş 1999 yılında hayranlarının karşısına yepyeni bir albümle çıktı. Dön Ne Olur adını taşıyan bu albümünün stüdyodaki tanıtımı sırasında, basın mensupları önünde beyin kanaması geçiren 25 yaşındaki Ebru Gündeş, bir süre hastanede kaldıktan sonra, uzun bir süre de dinlenerek hayranlarından uzak kaldı. Tarık Ağansoy'un düzenlemelerini yaptığı albümde, genç söz yazarı ve bestecilerin de parçaları bulunuyor. Sezgin Büyük, Altan Çetin, Sinan Özşeker, Ertuğrul Polat, Hakkı Yalçın'ın yanı sıra Sezen Aksu'nun unutulmaz "Hata" parçası da albümde yer alıyor.

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Uzun bir süre dinlenme döneminin ardından, ilk konserini 11 Mart 2000 gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde veren Ebru Gündeş, konserin tüm gelirini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Vakfı Hastanesi Reanimasyon Kliniği'ne bağışladı.

2001-Günümüz

TGRT kanalında yayınlanmış ve sunuculuğunu Ebru Gündeş'in yaptığı televizyon programında Gündeş'in ‘Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var’ adlı Ataol Behramoğlu'na ait şiirden 2 kıtayı telif hakkı ödemeden izinsiz defalarca okumasının ardından Behramoğlu tarafından Gündeş ve yapımcı, yayıncı firmalar aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır. Öte yandan 2013 yılından itibaren O Ses Türkiye adlı yarışmada jüri üyeliğini yürüten Gündeş, 2016 yılında jüri üyeliğinden ayrılmıştır. 2020'de Seda Sayan'ın jüri üyeliğinden ayrılması üzerine Gündeş tekrar jüri üyeliğine geri dönmüştür.

Kişisel Hayatı

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile ikinci evliliğini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş, 2010 yılında İran Azeri iş insanı Rıza Sarraf'la evlenmiştir. 15 Ekim 2011'de kızı Alara doğmuştur. ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal suçlamasıyla 2016’da tatil için gittiği Miami'de tutuklan Sarraf, serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye geri dönmedi. Mayıs 2021'de, Sarraf'ın kendisini aldattığı iddiasıyla Bodrum Aile Mahkemesi’nde dava açan Gündeş, 11 yıllık evliliğini sona erdirerek anlaşmalı olarak boşandı.

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Albümleri:

1993 - Tanrı Misafiri

1994 - Tatlı Bela

1995 - Ben daha Büyümedim

1997 - Kurtlar Sofrası

1998 - Sen Allah'ın Bir Lutfusun

1999 - Dön Ne Olur

2000 - Dön Ne Olur Remixes

2001 - Ahdım Olsun

2002 - Ahdım Olsun Remixes

2003 - Şahane

2004 - Bize de Bu Yakışır

2006 - Kaçak

2008 - Evet

2011 - Beyaz

2012 - 13,5

2014- Araftayım

Filmleri:

1993 - Tanrı Misafiri

1995 - Fırtınalar

1997 - Deli Divane

1999 - Sen Allahın Bir Lütfusun

1999 - Affet Beni

2006 - İmkansız Aşk

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