Hadise kimdir, kaç yaşında? Hadise'nin hayatı ve biyografisi

Eğitimini pazarlama üzerine alan sanatçı, güçlü sesiyle dikkat çekmektedir. 2006 yılında Türkiye’ye yerleşerek müzik kariyerini ülkemizde de sürdüren Hadise, uzun bir dönem O Ses Türkiye isimli yarışma programında da jüri üyesi olarak yer almıştır. Hadise kaç yaşında, Hadise kimdir, Hadise nereli, Hadise hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Hadise Kaç Yaşında?

22 Ekim 1985 Belçika'da dünyaya gelen Hadise, 38 yaşındadır.

Hadise Kimdir?

Hadise Açıkgöz veya sahne adıyla Hadise Belçikalı–Türk şarkıcıdır. Belçika'nın Mol yerleşkesinde Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi alınca ilk albümünün hazırlıklarına başladı. 2005 yılında yayınlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanınmaya başladı. Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.

2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de hit oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" şarkısı ile temsil ederek dördüncü oldu. Yarışma sayesinde popülerliğini artıran Hadise, aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı olan "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klipler çekti. 2014'te Tavsiye ve 2017'de Şampiyon albümlerini satışa sundu.

Christina Aguilera, Brandy Norwood ve Beyoncé'den ilham aldığını ifade eden Hadise, 2011 yılından beri devam etmekte olan O Ses Türkiye yarışmasında 2011–2020 arasında jüri üyeliği yaptı. 7 Altın Kelebek Ödülü, 2 MTV Video Müzik Ödülleri ödülü ve 3 TMF Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Hadise Nereli?

Hadise, Belçika'nın Mol kasabasında Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. Kumuk kökenli Gülnihal ve Lezgi kökenli Hasan Açıkgöz çiftinin ikinci kız çocuğudur.

Hadise Hayatı

Hadise Açıkgöz, 22 Ekim 1985'te Belçika'nın Anvers ilindeki Mol kasabasında dünyaya geldi. Kendisi, 11 yaşına geldiğinde anne ve babası evliliklerini sonlandırdı.18 yaşına geldiğinde Idol yarışmalarının Belçika ayağı olan Idool 2003'e katıldı. Yarışma sonucunda ilk ona giremedi fakat altı ay sonra bir albüm teklifi aldı. Teklifi kabul etmesinin ardından albüm hazırlıklarına başladı.

2004-2008: Sweat Ve Hadise

Hadise, 2 Brains Records şirketi ile albüm anlaşması imzaladıktan sonra Yves Gaillard ile çalışarak ilk şarkısı "Sweat"'i hazırladı ve 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sundu. Şarkı, Belçika'nın resmi listeleri Ultratop'ta 19 numaraya kadar yükseldi. Mayıs 2005'te ikinci single'ı "Stir Me Up"'ı yayımladı ve ilk klibini de bu şarkıya çekti. Şarkı sayesinde adı Türk basınında yer aldı. Ekim 2005'te üçüncü single'ı Milk Chocolate Girl'ü satışa sundu. Şarkı, Ultratop listesinde 13 numaraya kadar yükseldi ve Hadise'nin listede en fazla kalan single'ı oldu. Kasım 2005'e gelindiğinde ilk stüdyo albümü Sweat'i yayımladı. Albümde yer alan "Ain't No Love Lost" ve "Bad Boy" şarkılarını single olarak da satışa sundu. Bunlardan "Bad Boy", Ultratop'ta 22 numaraya kadar yükseldi.

Şarkıcı, Eylül 2007'de ikinci stüdyo albümünün ilk single çalışması "A Good Kiss"'i yayımladı ve klibini İstanbul'da çekti. Şubat 2008'de albümün ikinci single'ı "My Body" yayımlandı. Şarkının klibi Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi. Haziran 2008'de yayımlanan Serdar Ortaç albümü Nefes'te yer alan "Düşman" şarkısında düet şarkıcısı olarak görev aldı. Aynı ay içinde ikinci stüdyo albümü Hadise'yi piyasaya sürdü. Albümdeki on şarkının sözlerini Yves Gaillard ile birlikte yazdı. Bunun yanı sıra "A Good Kiss" şarkısının Türkçesi olan ve Sezen Aksu tarafından yazılan "Deli Oğlan"'ı da albüme ekledi.

Ağustos 2008'de, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde En İyi Türk Şarkıcı kategorisinde aday olarak gösterildi fakat ödülü Emre Aydın kazandı.

2009-2010: Eurovision, Fast Life Ve Kahraman

Hadise'nin Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye temsil edebileceğine dair ilk haberler 2007 yılının sonlarında çıktı. Ekim 2008'de şarkıcının 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği açıklandı. 31 Aralık 2008'de, Sinan Akçıl ve Stefaan Fernande ile birlikte yarışma için oluşturduğu "Düm Tek Tek" şarkısını ilk kez TRT'de seslendirdi.

Şarkısını tanıtmak amacıyla Yunanistan, Malta, Romanya, Bosna-Hersek ve Bulgaristan gibi ülkeleri dolaştı. Bu sırada çeşitli sağlık sorunları geçirdi. 16 Mayıs 2009'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmada Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre ve Makedonya'dan tam puan aldı; toplamda 177 puana ulaşarak, Norveç, İzlanda ve Azerbaycan'ın ardından dördüncü oldu.

Mayıs 2009'un ikinci haftasında, üçüncü stüdyo albümü Fast Life'ı Türkiye dışındaki ülkelerde satışa sundu. Albüm, Endonezya Müzik Listeleri'nde zirveye, Belçika Müzik Listeleri'nde 16 numara yükseldi. "Fast Life" şarkısı ise albümün ilk klibi olarak yayımlandı; Balkan Müzik Ödülleri'nden Balkanlar'da Türkiye'den En İyi Şarkı kategorisinde ödül aldı.

Haziran 2009'da, dördüncü stüdyo albümü Kahraman'ı yayımladı. Albümün yapımcılığını üstlenen Sinan Akçıl, yedi şarkının yazımında ve bestelenmesinde de görev aldı. Şarkıcı, albümü kişisel bir albüm olarak nitelendirdi. Albümün ilk klibini "Evlenmeliyiz" şarkısına Emir Khalilzadeh yönetmenliğinde çekti. Ardından ikinci klibi Şenol Korkmaz yönetmenliğinde "Kahraman" şarkısına çekti. 2009 yılı sonunda açıklanan istatistik sonuçlarına göre, yılın en popüler ünlüleri listesinin zirvesinde yer aldı.

2011-2013: Aşk Kaç Beden Giyer? Biz Burdayız Ve Visal

Hadise'nin beşinci stüdyo albümü “Aşk Kaç Beden Giyer?” Nisan 2011'de Seyhan Müzik tarafından yayımlandı ve yıl boyunca Türkiye'de 35 bin kopya sattı. Albümün hazırlık süreci şarkıcının iş birliğine gittiği şarkı yazarı sevgilisi Sinan Akçıl'dan ayrılması ve Akçıl'ın kendisine verdiği bazı şarkıları geri çekmesi üzerine uzadı. Genel anlamda bir dans-pop albümü olan Aşk “Kaç Beden Giyer?” müzik eleştirmenlerinden karışık dönüşler aldı; bazıları albümü sıradan bulsa da bazıları şarkıların Türk pop müziği standartlarının üstünde olduğuna dair yorum yaparak övgülerini sundu. Albümün oryantal esintili çıkış şarkısı "Superman", Türkiye Resmî Listesi'nde 5 numaraya kadar yükselirdi ve Türkiye'de yılın en çok indirilen sekizinci şarkısı oldu. Albümün ikinci ve üçüncü klibi sırasıyla "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına çekildi. Hadise, albüm tanıtımları kapsamında 38. Altın Kelebek Ödülleri'nde sahneye çıktı. 28 Ağustos 2011'de, MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2011'nde En İyi Türk Şarkıcı kategorisinde 3.defa aday olarak gösterildi fakat ödülü bu kez Atiye kazandı.

Hadise 2012 yılının Haziran ayında "Biz Burdayız" adlı single çalışmasını hayranlarının beğenisine sundu. Sonraki yıl ise dubstep tarzındaki "Visal" single'ını yayımladı.

2014-Günümüz: Tavsiye, Şampiyon, Küçük Bir Yol Ve Hay Hay

Şarkıcının altıncı stüdyo albümü Tavsiye, Ağustos 2014'te Pasaj Müzik tarafından yayımlandı ve yıl içinde Türkiye'de 16 bin kopya sattı.[31] Albümdeki "Nerdesin Aşkım?", "Prenses", "Yaz Günü" ve "Bu Aralar" şarkılarına video klip çekildi; bu şarkılardan "Nerdesin Aşkım?" ve "Yaz Günü" Türkiye'de bir numara oldu.

Hadise, yedinci stüdyo albümü Şampiyon'u Haziran 2017'de satışa sundu. Albümün aynı adlı çıkış şarkısı aynı zamanda albümün ilk video klibi olarak gösterime girdi ve Türkiye'de MusicTopTR En Hızlı Yükselenler Listesi'ne ikinci sıradan girdi.[34] Ardından ikinci klip olarak yayınlanan "Sıfır Tolerans" ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde ilk numaraya kadar yükseldi. Şarkının klibi Türkiye'de televizyon yayınlarını denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından "erotik filmin bir tık altı" olarak nitelendi ve bu yüzden yayıncı televizyon kanallarına para cezası kesildi. Bu kararın nedenini ataerkil cinsiyetçiliğe bağlayan Hadise, yaptığı açıklamada kurula tepki göstererek "Erkek sanatçılarımızın istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç 'erotik' kategorisine girmiyor. Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorunda mıyım? Hayır. 'Erkektir yapar, kadındır susar.' zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum!" şeklinde bir açıklama yaptı. Üçüncü klip resmi listede altıncı sırada yerleşen "Farkımız Var" şarkısına çekilirken dördüncü klip "Aşk Dediğin" şarkısına çekildi.

Fanta'nın 2019'da Türkiye'deki reklamlarının yüzü seçilen Hadise, Ağustos 2019'da şirketin ürettiği "Geliyorum Yanına" adlı single'ı piyasaya sürdü. 32 saate çekilen şarkının video klibi, Hadise'nin 10 Ağustos Harbiye konserinde ilk defa gösterildi.

Hadise Eylül 2020'de "Küçük Bir Yol" isimli single çalışmasını Pasaj Müzik etiketiyle piyasaya sürmüştür. Şubat 2021'de ikinci EP (maxi single) olan Aşka Kapandım albümünü Pasaj Müzik etiketiyle piyasaya sürmüştür. Albümün çıkış şarkısı sözü ve müziği Yıldız Tilbe ve Devrim Karaoğlu imzası taşıyan "Olsun" isimli şarkıya Şenol Korkmaz yönetmenliğinde klip çekilmiştir. Hadise Haziran 2021'de Pasaj Müzik etiketi ile "Hay Hay" isimli şarkısını piyasaya sürmüştür. Şarkının sözleri ve müziği Ersay Üner imzası taşımaktadır.

Şarkıcı da, klipte 1947 yılında henüz 23 yaşındayken Empire State binasının 83. katından atlayarak yaşamına son veren Evelyn McHale isimli genç kızın hikâyesinden izler taşıdığını sosyal medyadan duyurdu. Hadise Eylül 2021' de dünyaca ünlü internet oyunu olan Pubg Mobile'nın dijital yüzü oldu. Markanın tanıtımı için "Coş Dalgalan" adında single çıkardı. Çekimleri üç gün süren "Coş Dalgalan" klibinde Hadise'nin özel tasarım elbisesi için 11.5 metre kumaş kullanıldı. Suya dayanıklı makyajı 2.5 saatte hazırlanan Hadise, klip çekimleri için özel bir ekiple içinde köpek balıkları bulunan 18 derecelik akvaryumda dört metreye daldı. Türkçe sözleri Alper Narman'a, aranjesi Ozan Bayraşa'ya ait olan şarkının müzik klibinde yönetmen koltuğuna Şenol Korkmaz oturdu. Görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu ve prodüksiyonunu ise Erdi Sevinç'in üstlendi.

Hadise, 1 Temmuz 2022'de rapçi Murda ile olan "İmdat" adlı düet çalışmasını piyasaya sürdü. Jonas Beck ile Raoel Hulst yönetmenliğinde, Hollanda ve İspanya'da çekilen film tadındaki klip, özel harekât timi tarafından gözaltına alınan kadın kahramanı (Hadise), kurtarmak için her şeyi göze alan Murda'nın hikâyesini anlatıyor.

Hadise, Şubat 2023'de yaşanan 6 Şubat Türkiye depremi için başta Hadise ile birlikte otuzdan fazla Flaman sanatçı "People Help the People" şarkısını depremzedeler için söyledi. Hadise'nin sesiyle katkıda bulunduğu 12-12 için Artists'in "People Help the People" adlı yardım şarkısı VRT Music etiketiyle 3 Mart Cuma sabahı 12 Flaman radyo istasyonunda yayınlamaya başladı. Şarkıyı, sosyal sorumluluk projelerinde her zaman öncü olan Hadise otuzdan fazla şarkıcı ve müzisyen ile birlikte kaydetti.

Hadise 14 Nisan 2023'de "Feryat" isimli yeni single çalışmasını Pasaj Müzik etiketi ile piyasaya sürdü. Hadise yeni şarkısında söz, müzik, aranje ve tüm prodüksiyonda yepyeni bir ekiple çalıştı. Şarkının sözlerini Sheyh Ree, bestesini Tekin Akbal, aranjesini Esad Fidan yaptı. Şarkının video klibinin ön hazırlık ve prova süreci 1 hafta, çekimleri 1 günde tamamlandı. "Feryat"'ın yönetmenliğini Utku Kemal Durmaçalış üstlendi. Hadise "Feryat" şarkısının basın lansmanında yeni single'ını şu şekilde tanıttı:

« "İnsan aşksız olmaz aşk insansız." Feryat; her yaşadığı aşka inanarak başlayıp sonra okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hadisesi… Her aşk bir ölüm, bir kurşunluk ömre mi sahip? Her aşk bir şekilde bir feryat aslında… Feryat bu duyguları anlatan bir şarkı. Feryat; her yaşadığı aşka inanarak başlayıp sonra okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hadisesi… Her aşk bir ölüm, bir kurşunluk ömre mi sahip? Her aşk bir şekilde bir feryat aslında… Feryat bu duyguları anlatan bir şarkı. »

Hadise ve Murda, 19 Mayıs 2023'de müzikal stillerini yeniden birleştirdikleri "Sen Dönene Kadar" isimli şarkıları, Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlandı. Uzun süredir beklenen bu iş birliğinin film tadındaki klibide yayımlandı. Klibin yönetmenliğini Jonas Beck ve Caio Silva'nın üstelendiği müzik klibinin çekimleri, Hollanda'nın Baarn şehrinde yer alan Soestdijk Palace'da gerçekleşti.

Hadise 29 Eylül 2023'de yeni tekli çalışması ''Sevmiyo'' adlı parçasını Pasaj Müzik etiketiyle piyasaya sürdü. Sözü ve müziği Aytaç Özgümüş'e ait olan şarkının klip yönetmenliğini de Utku Kemal üstlendi. Sanatçı'nın klipteki partneri ise oyuncu Emre Bulut yer aldı. Hadise yeni şarkısı Sevmiyor için düzenlediği basın toplantısında şu açıklamalara yer verdi. ''Yeni şarkımın adının 'Sevmiyo' olduğuna bakmayın… Hem sevmenin, hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim" dedi. Şarkının hikâyesini anlatan Hadise, "Bu şarkıyı ilk duyduğumda aklıma gelen ise sadece bir kişiydi... 20 sene önce ilk bakışta aşık olduğum, ve o günden sonra ilişkimiz boyunca her geçen gün yeniden aşık olduğum, beni tamamlayan ilk aşkım… Bana 'Hiç aşık oldun mu?' diye sorarsanız, işte bu hikayemin baş kahramanı, 20 sene önce gerçek aşkı tattığım ilk adam, tek aşkımı anlatırım" ifadelerini kullanan Hadise sözlerine şu şekilde devam etti: "Öyle ya bazı insanlar kalbinizde sadece güzel duygular bırakır, onun için sadece en güzelini dilersiniz ve hep iyi hatırlarsınız. Benim ilk aşkımla olan hikâyem de bana sadece iyi hissetmeyi hatırlatıyor. Aslında her biten ilişkiden sonra o insana ait ne varsa anında silerim, asla tutmam. Ama ilk aşkımla olan fotoğraflarımı dahi silmedim, atmadım.

Seyahatlerimizin biletlerini bile tuttum. İşte 'Sevmiyo', o unutamadığınız kalbinizde hep özel kalacak kişi için yazılmış bir şarkı…

Ben size benim gerçek 'aşk' hikayemi anlattım… Sizin de kendi hikayenizi benimle yorumlardan paylaşmanızı çok isterim… Her şarkımda size hikayesini anlatıyorum, 'Sevmiyo' böyle bir hikayeye şahitlik etti ve anlattı… Sessiz kalınarak konuşulan bir araba yolculuğu gibi… Sevmekten yorulup dinlenmek gibi… Hem korkup, hem delicesine istemek gibi… Aşk gibi… Sıcak bir yaz gibi…"

Özel Hayatı

Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlenmiştir. Hadise, 15 Eylül 2022 tarihinde Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Çift, 30 Eylül 2022 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

Stüdyo Albümleri

Sweat (2005)

Hadise (2008)

Fast Life (2009)

Kahraman (2009)

Aşk Kaç Beden Giyer? (2011)

Tavsiye (2014)

Şampiyon (2017)

EP'leri

Düm Tek Tek (2009)

Aşka Kapandım (2021)

