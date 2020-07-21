Acun Ilıcalı kimdir?

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Doğum Tarihi: 29.05.1969

Nereli: Erzurum, Ilıcalı

Kaç Yaşında: 51 yaşında

Boyu: 1.82 cm

Kilosu: 84 kg

Burcu: İkizler

Mesleği: Sunucu, Yapımcı, Televizyoncu

Acun Ilıcalı Biyografisi

Aile Hayatı:

Tam adı Ali Acun Ilıcalı'dır. Edirne'de doğdu. Erzurum'un Aziziye Ilıca ilçesinde doğan Babası Ergün Ilıcalı ve annesi İlknur Ilıcalı'dır. İki kardeştir. Ömer Cenker Ilıcalı abisidir. Babası müteahhit işiyle uğraşıyorken, üniversite mezunu olan annesi ise müdür olarak görev yaptı. Abisi Ömer Cenker Ilıcalı ise Kulak Burun Boğaz doktorudur. Babaannesi ve dedesi trafik kazasında yaşamını yitirdi. Neredeyse her röportajında onları çok sevdiğini söyler. Annesi ve babasını da trafik kazasında kaybeden Acun, 1994 yılında trafik kazası geçirdi ve arkadaşını da kaybetti. Sol kolu kırıldı ve 36 dikiş atılarak platin takıldı.

Eğitimi:

İlk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda görmüştür. İstanbul'a gelerek Kadıköy Maarif Koleji'nde liseye gitmeye başladı. Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazandı. Üniversite hayatı 7 yıl sürdü ama mezun olamadı.

Özel Hayatı:

Üç kez evlenen Acun, ilk olarak 19 yaşındayken 1988 yılında Seda Başbuğ ile evlendi. Bu evliliğinden Banu adında bir kızı oldu. Kızı daha 10 aylıkken annesi ve babasını trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı bu acının vermiş olduğu üzüntüyle eşi Seda Ilıcalı'dan 1993 yılında boşandı. Banu Ilıcalı’ya trafik kazasında hiçbir şey olmadığı için mucize bebek diyen Acun, bir röportajında; yapılan kazada annemi ve babamı görmek istediğim için isimlerini sordum ve ikisi içinde “Ölmüştür“ cevabını alınca kızımı soramadım dedi.

2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlendi. Bu evliliğinden Yasemin ve Leyla adlarında iki kızı oldu. 2010 yılından sonra eskisi gibi ilişkilerinin sürmediğini söyledi. Zeynep Ilıcalı ile anlaşamayan Acun, gönlünü Var Mısın Yok Musun? İsimli yarışma programında tanıştığı Şeyma Subaşı'na kaptırdı. ZeynepIlıcalı ile resmi nikahları devam etmesine rağmen Şeyma Subaşı ile aşk yaşadı. 12 Temmuz 2016 ' da Zeynep Yılmaz'dan tek celsede boşandı.

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile olan aşklarını anlatırken; ben Şeyma'nın peşini bırakmadım, o beni istemedi, olmaz biz olamayız dedi ama ben çok istedim, dedi. Evlenmeden önce 2013 yılında Melisa isimli bir kızı oldu. 18 Eylül 2017' de Şeyma Subaşı ile evlendi.

Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı, Swiss Otel' de Efe Ceyhun ile evlendi. Sanat ve spor camiasından bir sürü davetli, nikah törenlerine ve düzenlenen düğün yemeğine katıldı.

Kariyeri:

Acun Ilıcalı, öncelikle 1995 yılında ticarete atılmak istedi. Kot giyim dükkanı açtı ama başarılı olamadı. Amcasının oğlu Bekir'in bir arkadaşı, Acun'un futbol ile ilgili bilgilerini Show TV'de mali kontrolör olan İrfan Akkuş'a anlattı ve onunla tanıştırdı. Onun sayesinde İlker Yasin ile tanışan Acun, Beşiktaş’ın muhabirliğini yaptı. Koyu Fenerbahçeli olmasına rağmen futbol aşkıyla bütün sporcularla güzel iletişim kurdu. Samimi tavırlarıyla başarılı olan Acun’un şansı açıldı. Şansal Büyüka ile tanışan Acun, onun ekibine dahil oldu.

Projeleri:

“81 İl 81 Okul” adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Bu programda 3 milyon 725 bin 563 TL yardım toplandı. Çok duyarlı ve yardımsever olan Acun Ilıcalı herkesin takdirini topladı.

Ödülleri:

- En İyi Erkek Sunucu Altın Arılar Ödülü

- Kristal Martı Ödülü

- Altın Kelebek Ödülü

Filmleri ve Dizileri:

Tatlı Hayat Dizi (Konuk Oyuncu)-2001

Mumya Firarda Sinema Filmi-2002

Avrupa Yakası Dizi (1. Ve 4. Sezonda Konuk Oyuncu)-2004,2007

Dikkat Şahan Çıkabilir Dizi (Konuk Oyuncu)-2005

Adabı Muaşeret Sinema Filmi (Konuk Oyuncu)-2009

Sinyora Enrica İle İtalyan Olmak Sinema Filmi (Konuk Oyuncu)-2010

Pis Yedili Dizi (Konuk Oyuncu)-2011

Hakkında;

Medya patronlarını sayalım dediğimizde aklımıza gelen ilk isim Acun Ilıcalı'dır. Kendi azmiyle çalışarak, çabalayarak bugünlere gelmiştir. Televizyon dünyasını çok farklı ve iyi bir yere taşımıştır. Yarışma programları ile izlenme rekorları kırmıştır. Sempatik ve sıcakkanlı içten davranışları ile hepimize kendisini sevdirdi.

Programlarının sunuculuğunu yapması daha da izleme isteğini arttırmıştır. Toplum tarafından çok sevilen ve saygı gösterilen yardımsever bir yapımcıdır. Acun Ilıcalı özel hayatıyla da çok gündeme gelmiştir. Evliliklerini ve lüks hayatını hepimiz konuşuyoruz.