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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; önceki akşam gerçekleşen Karnaval Medya Grubu'nun yeni yayın dönemi tanıtım partisinde yıldız yağmuru yaşandı. Müzik, televizyon iş ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü isim gecede birlikte eğlendi. Geceye katılan ünlüler renkli görüntüler oluşturdu.

"ALBÜME ÇALIŞIYORUZ"

Şarkıcı Hande Yener, geceye rapçi sevgilisi Misha ve yakın arkadaşı Berksan ile birlikte katıldı. Yeni albümü için stüdyo çalışmalara başladığını söyleyen şarkıcı, "Bir uğradık, stüdyoya geçeceğiz buradan. Berksan, Misha ve ben albüme çalışıyoruz" dedi.

"ÖNEMLİ BİR ŞEY YOKMUŞ"

Demet Akalın’ın kızı Hira'nın parmağını kesmesi ile erken ayrıldığını öğren Hande Yener, Akalın ile konuştuklarını söyledi. Hande Yener, "Demet ile konuştuk. Önemli bir şey yokmuş" açıklamasını yaptı.