07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; popçu Hande Yener, önceki gece Etiler’de görüntülendi. Bir arkadaşının evinden sabaha karşı ayrılan şarkıcı, karşısında basın mensuplarını görünce şoke oldu.
Üç yıldır birlikte olduğu Ümit Cem Şenol’dan ayrıldıktan sonra kalbini rapçi Misha’ya kaptıran Hande Yener, ilişkisi hakkında, "Güzel, her şey yolunda. Müzik yapıyoruz biliyorsunuz" dedi.
Sevgilisi Misha ile şarkı yaptıklarını söyleyen popçu, "Birlikte projemiz var. Ben ‘Krema’ şarkısını aldığımda tanışmıştık. O şarkıyı yaptık. 2-3 şarkı daha aldım" ifadelerini kullandı.
"NASIL GEÇTİ 20 YIL ANLAMADIM"
Yeni yılda 20. yılına özel bir albüm çıkarmaya hazırlanan Hande Yener, "20 yıl nasıl geçti?" sorusuna, "Yalanın Batsın' daha gün gibi geliyor. Nasıl geçti 20 yıl anlamadım. Dünkü gibi çocuksu heyecan var. Şu an sanki o albümü hazırlıyor gibi bir his var, ilk günkü gibi..." şeklinde konuştu.
Yaptığı şarkılarla müzik dünyasına yön verdiğini belirten Yener, "Müzikte çok şey değiştirdim, kendi adıma en azından... Hande Yener markasına değişik tarzlar yaparak bir şekilde gösterdim" ifadelerini kullandı.
"BANA HARİKA BİR HAYAT EDİLDİ"
Muhabirlerin, "20 yılda hayal ettiğiniz yerde misiniz?" sorusuna Hande Yener, "Dünyanın en şanslı insanlarından biriyim. İnanılmaz büyük bir sevgi ve ilgi ile 20 yılı tamamladım. Zirveye çıkmak çok zor ama orada kalmak daha zor. O yüzden çok şanslıyım. Hayallerimin ötesine sevenlerim ulaştırdı. Bana harika bir hayat hediye edildi” dedi.
Müzik dünyasındaki rap müziğin pop müziğinin önüne geçmesi hakkında popçu, "Tıkanan pop müzik, ben değilim” şeklinde konuştu.
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