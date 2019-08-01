Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Hande Yener, üç yıldır birlikte olduğu nişanlısı Ümit Cem Şenol’dan ayrıldıktan sonra kalbini yabancı bir rapçiye kaptırdı.

Yener, önceki akşam Anadolu Hisarı’ndaki bir balıkçıda arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Yakın arkadaşları Aylin Coşkun, Yıldız Çağrı Atiksoy ve oğlunun geldiği yemeğe popçu, yeni sevgilisi ile boy gösterdi.

Gece boyunca çalan şarkılarla eğlenen çiftten Hande Yener, sosyal medya hesabından Aylin Coşkun ve rapçi sevgilisinin yanağından öperken çektiği fotoğrafını paylaştı.