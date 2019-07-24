"İNSANLAR BİZİ ÇOK YAKIŞTIRDI"



Kendisine rol arkadaşı Akın Akınözü ile uyumu sorulan güzel oyuncu, “Partner olarak çok yakıştırdı insanlar. Biz de o aşkı, samimi duyguları insanlara geçirebiliyorsak bu bizi motive eder. Miran ve Reyyan’ın güzel bir uyumu var. Çektiğim dizide yaşandığını bildiğim ve çok fazla mesaj aldığım hikayelerden bahsediyoruz. Bir kadın olarak bunların sesi, kalbi, dili, görünümü olabilmek çok değerli. Her kadın kendinden ve etrafından korkmadan kendi içindekileri açığa çıkarmasını ve kendi ışığını görmesini diliyorum” şeklinde konuştu.