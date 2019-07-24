24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019 Türkiye Lider Marka ödül töreni önceki akşam iş, sanat ve cemiyet dünyasından geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Törenin sunuculuğunu Öykü Serter ve Ufuk Özkan üstlendi.
Kendi alanlarında önemli projelere imza atan, hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla adından söz ettiren ve faaliyet gösterdiği alanın gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurumlara verilen Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nin açılış konuşmasını Tarbigem Genel Başkanı Fuat Kukut yaptı.
Geceye olan katılımın çok yüksek olduğunu belirten Strong Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek, “Kısa sürede organize ettiğimiz Türkiye Lider Marka Ödülleri töreni her yönüyle muhteşem oldu. Törene katılan misafirlerimizin gösterdiği ilgi ve beğeni, güzel bir iş çıkarttığımızın göstergesidir. Gördüğümüz ilgi 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız törenimiz için güçlü bir motivasyon kaynağı’ açıklamasını yaptı.
"EKİP ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Törende, ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisindeki rolüyle ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’ ödülünü alan Murat Ünalmış, “Bir Zamanlar Çukurova için 2017 Eylül’den beri emek veriyoruz, hummalı bir çalışma var. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ödülü onlar adına alıyorum” dedi.
"BU BENİM İLK ÖDÜLÜM"
‘Yılın En İyi Kadın Oyuncusu’ seçilen Ebru Şahin ve Hercai dizisi anons edilince salonda alkış tufanı koptu. Şahin, “Bu benim ilk ödülüm, kalbimizle yaptığımız işle takdir görmek çok kıymetli. Ekip arkadaşlarıma ve menajerim Abdullah Bulut’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Ebru Şahin, ilk ödülünü aldığı dakikalarda Twitter’da Türkiye gündemine girerek 'Trend Topic’ oldu.
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