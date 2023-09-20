Hande Subaşı'ndan Serenay Sarıkaya'ya övgü

"SERENAY'I ÇOK BEĞENİYORUM"



Müziğin içinde bulunduğu her şeyin kendisine iyi geldiğini ifade eden Subaşı, "Müzikalde oynamak bile beni çok mutlu ifade ediyor. İyi oyuncularda mutlak müzik kulağı vardır ve zorlanmazlar şarkı söylerken. Serenay Sarıkaya örneğin... Hem kendisini, hem oyunculuğunu, hem de sesini çok beğeniyorum. O da yürekten ve severek söylüyor" ifadelerini kullandı.