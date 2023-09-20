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        Haberler Magazin Hande Subaşı'ndan Serenay Sarıkaya'ya övgü - Magazin haberleri

        Hande Subaşı'ndan Serenay Sarıkaya'ya övgü

        Etiler'de objektiflere yansıyan Hande Subaşı, müziğin içinde bulunduğu her şeyin kendisine iyi geldiğini dile getirdi. Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Serenay Sarıkaya'ya övgüler yağdıran Subaşı, "Hem kendisini, hem oyunculuğunu, hem de sesini çok beğeniyorum. O da yürekten ve severek söylüyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 07:53 Güncelleme: 20.09.2023 - 07:53
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hande Subaşı, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

          Bileğindeki bandanasıyla dikkat çeken 39 yaşındaki Subaşı, "Sporda incittim. Pek bir şey yok ama tam anlamıyla toparlayana kadar takacağım" dedi.

        • 2

          "DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUM"

          Oyunculuğun yanı sıra şarkıcı kimliğiyle de bilinen Hande Subaşı, "Pandemiyle beraber sahnelere ara verdim ama çok özlediğimi söyleyebilirim. Şarkı söylerken kendimi çok mutlu hissediyorum. Şu anda da birçok teklif var fakat doğru zamanı bekliyorum" şeklinde konuştu.

        • 3

          "SERENAY'I ÇOK BEĞENİYORUM"

          Müziğin içinde bulunduğu her şeyin kendisine iyi geldiğini ifade eden Subaşı, "Müzikalde oynamak bile beni çok mutlu ifade ediyor. İyi oyuncularda mutlak müzik kulağı vardır ve zorlanmazlar şarkı söylerken. Serenay Sarıkaya örneğin... Hem kendisini, hem oyunculuğunu, hem de sesini çok beğeniyorum. O da yürekten ve severek söylüyor" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Ayrıca boynundaki kolyesini kendi yaptığını da sözlerine ekleyen Hande Subaşı, evdeki bilekliklerinden kalan boncukları değerlendirdiğini belirtti.

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