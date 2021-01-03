Hande Subaşı bu akşam tekrar bölümüyle yayınlan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel programı konuklarından biri olması nedeniyle gündemde. Peki, Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı kaç yaşında ve nerelidir? İşte Hande Subaşı biyografisi...

HANDE SUBAŞI KİMDİR?

21 Şubat 1984 tarihinde Ankara'da doğan Hande Subaşı, orta ve lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde tamamladiktan sonra İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu. 2005'te katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamladıktan sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve en iyi Ulusal Kostümü ödülünü aldı. Adak ve Kuşdili gibi televizyon dizilerinde oynadıktan sonra ATV'de yayımlanan Elveda Rumeli adlı dizide Vahide karakterlerini canlandırdı. 2009'da Gelecekten Bir Gün ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filmlerinde, ayrıca Elde Var Hayat dizisinde oynadı. 29 Ekim 2011'de vizyona giren Anadolu Kartalları filminde Çelist Burcu karakteriyle yer aldı. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Düşman Kardeşler adlı dizide Selin karakterini canlandırdı. Merhamet adlı televizyon dizisine konuk oyuncu olarak katıldı . Diriliş Ertuğrul dizisinde Aykız karakterini canlandırdı ve senaryo gereği diziden ayrıldı. 2017-2018 yıllarında Bahtiyar Ölmez dizisinde Aylin karakterini canlandırdı.

DİZİ VE FİLMLERİ

Adak (2006)

Kuşdili (2006)

Elveda Rumeli (2007-2009)

Gelecekten Bir Gün (2009)

Güneşi Gördüm (2009)

Elde Var Hayat (2010)

Anadolu Kartalları (2011)

Düşman Kardeşler (2012)

Merhamet (2013)

Diriliş Ertuğrul (2014 -2015)

Bahtiyar Ölmez (2017-2018)

Aşk Uykusu (2017)