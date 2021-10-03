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Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin ile Etiler'de - Magazin haberleri

Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin ile Etiler'de

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hande Erçel, geçtiğimiz gün sevgilisiyle birlikte Etiler'de görüntülendi. Bürsin ile spordan çıkan Erçel'in otomobile bindiği esnada telefonundaki bir detay dikkatlerden kaçmadı

03.10.2021 - 12:28 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Erçel ile Kerem Bürsin, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Muğla tatilden döner dönmez spora başlayan Erçel ile Bürsin, çıkışta gazetecileri görünce araçlarına doğru ilerlediler.

  • "ŞU AN TERLİYİZ"

    Mekandan ayrı çıkan ikili, "Şu an terliyiz, sonra konuşalım." dedikten sonra otomobillerine bindiler.

  • O esnada Hande Erçel'in telefonunun ekran resminde annesi Aylin Erçel ile fotoğrafının olduğu dikkat çekti. Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

  • EL ELE TATİL POZU

    Öte yandan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin final yapmasının ardından Muğla'ya gitmişti. Erçel, sevgilisiyle el ele olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

  • ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Kerem Bürsin ile birlikteliği hakkında açıklamalarda bulunan Hande Erçel, utangaç tavırlar sergilemişti. Oyuncu, "Yeni bir ilişki. Zaten başladığında direkt haberiniz oldu. Ben her zaman 'Hayatımda biri olduğunda öğreneceksiniz.' dedim. Oldu ve öğrendiniz... Bu kadar basit. Uzun zamandır yoktu tabii ki. Dizinin başında beraber olduğumuza dair haberler çıktı. O zaman tamamen iş arkadaşlığıydı, sonra ilişkiye dönüştü." ifadelerini kullanmıştı.

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