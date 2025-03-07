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        Haberler Magazin Hande Erçel'in Paris tarzı - Magazin haberleri

        Hande Erçel'in Paris tarzı

        Geçtiğimiz hafta Milano Moda Haftası'na katılan Hande Erçel, bu kez Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:09
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        Hande Erçel'in Paris tarzı
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        Ünlü oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası'na katıldı. Erçel, siyah deri mini elbisesiyle dikkatleri üzerinde topladı.

        Donatella Versace, geçtiğimiz hafta Milano Moda Haftası'na katılan Hande Erçel ile fotoğrafını paylaşmıştı.

        Ünlü oyuncu, uzun süredir iş adamı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

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