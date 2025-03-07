Hande Erçel'in Paris tarzı
Geçtiğimiz hafta Milano Moda Haftası'na katılan Hande Erçel, bu kez Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi
Giriş: 07.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:09
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası'na katıldı. Erçel, siyah deri mini elbisesiyle dikkatleri üzerinde topladı.
Donatella Versace, geçtiğimiz hafta Milano Moda Haftası'na katılan Hande Erçel ile fotoğrafını paylaşmıştı.
Ünlü oyuncu, uzun süredir iş adamı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.
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